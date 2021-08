Alistan más oficinas en CDMX pese a desocupación

02 min 30 seg

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En la Ciudad de México se construyen 36 edificios de oficinas que se prevén terminar entre 2021 y 2023.En conjunto, los inmuebles sumarán 798 mil metros cuadrados, pese a la alta desocupación de espacios para este fin.En lo que resta de este año se entregarán 18 edificios que sumarán 260 mil metros cuadrados.Para 2022 están previstos 16 más, con 468 mil 907 metros cuadrados, revela el reporte "Ciudad de México Clase 'A'. Panorama del Mercado de Oficinas", de la consultora JLL México.Estos edificios se construyen en medio de un contexto adverso para el mercado, por la elevada desocupación de oficinas, pero son proyectos que estaban en marcha y no se pueden detener, explicó Héctor Klerian, director general adjunto de la consultora."Sí se van a entregar y no empata (con la sobreoferta), lo que pasa es que los desarrolladores ya decidieron no parar esos edificios; se sumarán a la oferta y crecerá el número de metros cuadrados disponibles, la tasa de desocupación", comentó.Al cierre del primer semestre, 23 por ciento de los 7 millones 385 mil metros cuadrados de oficinas de la Ciudad de México, es decir, un millón 702 mil metros cuadrados, no estaban en renta.Esta tasa podría subir a 25 por ciento con la entrega de estos edificios, estimó Klerian.La mayoría de los inmuebles que se entregarán este año están en los corredores Reforma, Insurgentes y Polanco.Uno de esos proyectos, aprobado por las autoridades capitalinas, es Reforma 336, en la Colonia Juárez, donde la empresa Pulso Inmobiliario desarrollará la torre Impera Reforma, de 40 niveles, para oficinas y comercios, según información de la misma compañía.Los edificios que siguen en construcción ya tenían cierto grado de avance, estaban fondeados y con análisis previos, por lo que sus desarrolladores decidieron no frenarlos, explicó Pablo López, director de Investigación de Mercado de Solili.Además, consideró, las perspectivas de los propietarios es que la demanda se irá recuperando conforme avance el programa de vacunación contra el Covid-19 y el regreso eventual a la normalidad, que implicará que los trabajadores vuelvan a las oficinas."Lo que vemos en algunos casos son adecuaciones, están haciéndolos más ventilados, con terrazas, con esta nueva tendencia de ser más abiertos", dijo.Sin embargo, la pandemia ha tenido un efecto en el desarrollo de nuevos proyectos, por lo que para 2023 sólo se terminarán dos edificios nuevos con poco más de 67 mil metros cuadrados, según JLL México.El director agregó que, ante los efectos del confinamiento por la pandemia, los desarrolladores que tenían proyectos en fase conceptual decidieron no arrancar las construcciones.