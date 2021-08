¿Altera la vacuna el ciclo menstrual?

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Usuarias en Twitter de México, Latinoamérica y otras partes del mundo han abierto el debate sobre si la vacuna contra Covid-19 altera el ciclo menstrual.Decenas de ellas han contado sus experiencias de cómo, tras la aplicación del biológico, su regla se ha adelantado o retrasado, e incluso, ha llegado con mayor abundancia y dolor.De acuerdo con la especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Guadalajara, Elizabeth Ulloa Robles, no deben presentarse alteraciones en la menstruación por la aplicación de ninguna vacuna, y hasta el momento, entre sus pacientes no ha habido alguna que acuda a consulta por esta razón.Sin embargo, lo que ella sí ha detectado son posibles efectos secundarios en la regla de mujeres de entre 20 a 40 años que contraen Covid-19, tales como hipermenorrea -sangrado menstrual abundante- y polimenorreas -sangrados continuos que no corresponden al periodo-.También la caída del cabello, cansancio, quebradura de las uñas y resequedad de la piel, son otros síntomas que ha notado la especialista.Y aunque la frecuencia con la que atiende a estas pacientes -de tres a cuatro mujeres por semana en los últimos 18 meses- le hace pensar que no se trata de casos aislados, no existe hasta ahora algún estudio que lo confirme."Cada día vamos aprendiendo de esta enfermedad (Covid-19) porque así es como hemos estado y en estos momentos no hay publicaciones científicas al respecto (de las alteraciones menstruales)", aclaró la experta.Sea cual sea el caso, Ulloa Robles hizo hincapié en que si se presenta dolor, o si el flujo menstrual es anormal, es decir, excede el uso promedio al día de tres toallas sanitarias de absorción regular, es necesario acudir al médico.Sobre la vacunación, dijo que pese a la poca claridad sobre los efectos en mujeres y personas menstruantes, la opción para frenar la pandemia sigue siendo aplicarse la vacuna."La vacunación sigue siendo parte de la protección para la enfermedad y reducir los síntomas, porque ahora con la variante, aunque estés vacunado, puedes contagiarte", aseguró.