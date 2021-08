Alumnos de la UP

ganan concurso internacional

El pasado 15 de mayo los alumnos de la UP volvieron a hacer historia en el Canadian National Steel Bridge Competition, competencia de construcción de puentes que gestiona el Canadian Institute of Steel Construction.El equipo ganador de la casa de estudios, llamado Panteras Steel Bridge Team, estuvo conformado por 12 alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil y Administración de distintos semestres, quienes se enfrentaron a un total de 15 universidades originarias de Estados Unidos, China, Canadá y México, obteniendo un segundo lugar general.Los estudiantes estuvieron trabajando en el proyecto desde el 2019, año en que salieron las primeras bases para su versión presencial en Toronto, Canadá, pero debido al contexto del Covid-19 el concurso se retomó hasta el año 2020, con una nueva convocatoria para su adaptación virtual.Si bien las principales categorías a evaluar seguían siendo las mismas (eficiencia estructural, proceso de construcción y fundamento del diseño), el mayor desafío del equipo fue adaptarse a la nueva modalidad del concurso, conservando la motivación y resiliencia.Para ello, los alumnos contaron con el apoyo moral y conocimiento técnico de un selecto grupo de profesores y tutores: Mtro. Rodrigo Navarro Guerrero, Dr. Héctor Gabriel Dávalos Alejo, Mtro. César Lerma Tirado, Ing. Elena Aurora Álvarez Acosta, y los encargados de los Laboratorios CMD (Centro de Manufactura y Diseño) Joel Novi Rodríguez Escoto y Sergio Ramírez."En la carrera de Ingeniería Civil y Administración es muy importante provocar a nuestros alumnos a que enfrenten retos reales, que les permitan no solo afianzar sus conocimientos técnicos propiamente de la ingeniería civil, sino aquellos conocimientos de management de proyectos y muy importante desarrollar soft skills (comunicación, organización, habilidades de trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, habilidades sociales y automotivación, creatividad, comunicación interpersonal, resiliencia y personalidad amable), tan demandadas en la vida profesional de nuestros futuros alumnos, aunque sean ingenieros", destacó el Mtro. Rodrigo Navarro Guerrero, Director de la Carrera de Ingeniería Civil y Administración.Con dichas habilidades, el equipo de la Panamericana logró llevarse el segundo lugar general (Over All Rank), tras destacar en las cinco categorías a evaluar con un tercer lugar en Desing Evaluation, segundo lugar en Analysis Evaluation, sexto lugar en Construction Sequencing Evaluation, segundo en Video Evaluation y segundo también en la categoría Questions and Answers.Este trofeo se suma a otros cuatro triunfos anteriores: 3er lugar en Texas, EUA (2017), 1er lugar estatal en Texas, EUA (2018), 3er lugar en Montreal, Canadá (2019) y 2do lugar en México, con sede en UP Guadalajara (2019)."La ingeniería mexicana y en particular la jalisciense se encuentra a la par de cualquiera del mundo y es importante que, desde temprana edad, nuestros alumnos se den cuenta de ello", concluyó el director de la carrera.Jesús Antonio García Hernández (capitán)Eduardo Castillo CoriaJorge Velasco PachecoJuan Carlos Gándara ArteagaJuan Pablo Quiñonez de la CampaKaren Valeria Núñez HernándezLinet Michelle Valencia HernándezLuis Fernando Aceves VelascoMaría Fernanda García AguasRafael Hernández MakRamón Gerardo Cuevas MacíasRenata Mercado Corder"Este concurso me ayudo a ir entendiendo las diferentes materias (estructuras, construcción, planeación de obra) y su aplicación en un proyecto de infraestructura, me permitió conocer compañeros de todos los semestres y salir al extranjero a competir contra alumnos que también estudian ingeniería civil de otros países"."Este logro demuestra que estamos haciendo bien las cosas, que estamos marcando la diferencia en la industria de la construcción, pues el compromiso de nuestro claustro de profesores y los alumnos es evidente".En el año 2019 se realizó el Primer Concurso Nacional de Puentes de Acero que se llevó a cabo en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, a través de la Facultad de Ingenierías. En este, el equipo Panteras Steel Bridge Team de la UP obtuvo el segundo lugar, solo por detrás del equipo de la École de Technologie Supérieure de Montreal, mientras que el tercer lugar lo obtuvo la Universidad Autonoma del Estado de Mexico. Los aspectos que se calificaron fueron estética, rigidez, ligereza, tiempo de construcción, economía de construcción y eficiencia estructural.