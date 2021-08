Alza a tasa de Banxico encarecería un poco los créditos.-ABM

Charlene Domínguez

Hora de publicación: 14:28 hrs.

El alza de tasas del Banco de México (Banxico) podría encarecer el costo de los créditos, pero no inhibirá el otorgamiento por la demanda que se está empezando a ver, dijo la Asociación de Bancos de México (ABM).En la última decisión de política monetaria, Banxico incrementó su Tasa de Interés Interbancaria en 25 puntos base, para ubicarla en 4.5 por ciento."Puede encarecer un poco el costo de crédito, que es un insumo muy importante para la economía (...) nos parece que el incremento de tasas, si bien puede llegar a encarecer la parte corta de la curva en los créditos de referencia de corto plazo, sigue siendo un tema marginal, ha incrementado 50 puntos básicos. No vemos hoy que eso sea un inhibidor para el otorgamiento de crédito derivado de la demanda que estamos empezando a observar."Pero sí vemos muy positivo que Banco de México tome una posición para estar adelante de la curva y anclar de forma adicional las expectativas inflacionarias, le da un contexto muy positivo a la expectativa de crecimiento, manda las señales correctas para sociedad mexicana y los participantes en el extranjero", sostuvo Daniel Becker, presidente de la ABM, en conferencia de prensa.Rodrigo Brand, presidente ejecutivo del organismo, dijo que un aumento de 100 por ciento en la tasa de referencia no necesariamente se refleja en esa misma magnitud en las tasas que se aplican a los productos bancarios."Es una tasa de referencia, pero ya es el propio mercado el que contribuye a determinar el nivel que cada uno de nosotros en la medida de lo competido que está el mercado y de las condiciones de riesgos que cada uno tenemos respecto al cliente y al producto, pues vamos determinando", señaló.Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente del organismo, consideró que Banxico ha llevado una política responsable."Las tasas bajaron en la medida en que las presiones inflacionarias bajaron", ejemplificó.