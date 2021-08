Amagan gaseros con paro técnico si no hay acuerdo en precio

Hora de actualización: 16:26 hrs.

04 min 30 seg

Diana Gante, Antonio Baranda e Iris Velázquez

¿Qué pasa con el gas LP? El Gobierno decidió fijar un precio máximo para gas LP, que se actualizará cada sábado. ¿Cómo lo tomaron las empresas? ¿Y los consumidores?

Dispuestos a hacer bloqueos

Hora de publicación: 13:21 hrs.

'Se quieren quedar con el sustento que le damos a nuestra familias'.

📢 Así se expresan integrantes del Gremio Gasero Nacional en el Club de Periodistas previo a conferencia de prensa, luego de que el Gobierno fijó precios máximos para la venta de #GasLP pic.twitter.com/oL2f24EgpG — NEGOCIOS (@reformanegocios) August 11, 2021

El Gremio Gasero Nacional, que agrupa a los comisionistas que llevan el gas a los hogares, señaló que ya no es posible mantener sus operaciones y amagó con irse a paro técnico el fin de semana en caso de que se mantengan las comisiones bajas por la venta de gas LP y de no lograr un acuerdo con autoridades.Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, dijo que con los 50 centavos de comisión que les queda es imposible operar, además de que los fondos y recursos que tenían se han agotado, por lo que ya no pueden mantener a sus familias.Comisionistas y sus familias se manifestaron desde las 11:00 horas en las afueras del Club de Periodistas AC, previo a la conferencia de prensa que ofrecieron para exponer sus situación y pedir al Presidente López Obrador una solución."Solicitamos que el viernes, después de su conferencia, nos reciba el Presidente al gremio gasero, que somos quienes llevamos el gas a los hogares, porque no está saliendo, estamos trabajando para no dejar al cliente sin gas, pero no llevamos ganancia."(De no haber respuesta) el viernes y sábado haríamos una convocatoria a todos los grupos para que viernes y sábado paremos la actividad, pero sin parar el suministro para no afectar a la población; sería un paro técnico, pero con servicio", plantearon.Durante una protesta en el Centro Histórico, en la que elementos de la Policía Federal bloquearon el paso en la Calle 5 de mayo, afirmaron que antes de la crisis en el sector recibían de 2.50 hasta 5 pesos por litro vendido, pero ahora reciben 50 centavos."Por eso la manifestación, que es pacífica, queremos un diálogo con el Gobierno federal", expresó José Luis Trujillo, comisionista de la empresa Global Gas en el Valle de México."No estamos en contra del Gobierno, no estamos en contra de su nueva empresa de gas, de Gas del Bienestar, al contrario, venga la empresa y que nos pueda vender también", agregó.Al grito de "solución, solución", varios cientos de comisionistas del gas se manifiestan esta tarde en la Calle 5 de Mayo, esquina con Palma, al tiempo que sus líderes hacen la petición de diálogo en Palacio Nacional."Estamos a favor del beneficio del precio que dio el Gobierno federal porque en verdad estaba muy alto, nunca en la historia había estado en esos precios. Qué bueno que la población tiene esos precios, pero los perjudicados somos los comisionistas, los que finalmente llevamos el gas a varios estados."La clase trabajadora, los que dependemos de la comisión somos los que nos vemos afectados, porque debemos cubrir gasto de operación, que es combustible, refacciones, seguros, verificaciones, dictámenes. Esto y es insostenible como comisionistas", añadió Trujillo.Enrique Medrano, vocero del Gremio Gasero Nacional, dijo que están 'sentenciados a muerte' ante la baja comisión, por lo que tendrán que dejar de operar."Somos una persona que está en terapia intensiva y que ya nos dijeron que estamos prácticamente muertos, no nos quieren suministrar oxígeno, no nos quieren suministrar ningún medicamento y si nos preguntan cuánto vamos a aguantar pues así estamos prácticamente sentenciados a muerte. ¿Qué podemos hacer ante de eso? Nada. Dejar de operar."El Presidente dice que tiene un plan emergente pero no sé cómo lo va a hacer y no lo entiendo. ¿Cuánto tiempo más? la verdad no lo sé, pero hoy tenemos que recibir una respuesta si no estamos condenados a muerte", advirtió.Sergio De Fermín, otro vocero del gremio, dijo que cuando levantaron la suspensión de actividades de la semana pasada, fue en atención a la ciudadanía, pero debido a que el margen operativo que les dejaron es inoperable, ya no les da para subsistir.Rodríguez también descalificó la declaración de Ricardo Sheffield, titular de Profeco, quien los llamó 'franeleros' del gas, cuando por años son quienes brindan servicio a las familias."Algo que nos tiene heridos la declaración del titular de Profeco diciendo que somos los franeleros del gas, no señores eso no somos, nosotros tenemos dignidad, tenemos familias y nuestra familia carece hoy. Basta ya de este abuso", expresó.Los manifestantes, de empresas como Gas Premio, Energy Gas, Global Gas, HN Gas, se dijeron dispuestos a hacer bloqueos viales y carreteros."Somos hombres trabajadores y ahora qué quieren, ¿que vayamos a robar? No somos delincuentes, somos trabajadores, pero ya no tenemos utilidades. Piensan que vivimos de aire o comemos aire", expuso Miguel Ángel Vargas, de Amamex."Estamos en espera de que nuestros dirigentes nos den la orden y bloqueamos carreteras, autopistas, avenidas, porque el Gobierno piensa que somos tibios, el que no hayamos querido afectar a terceros es otra cosa, pero estamos a la espera de lo que nos digan nuestros dirigentes".