Amargo aniversario: Cae Atlas ante América

02 min 00 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 19:18 hrs.

El festejo por los 105 años del Atlas quedó congelado. Los Rojinegros perdieron el invicto y su defensa fue vulnerada por primera vez en el torneo al perder 1-0 ante el América.Ante un Estadio Jalisco con 13,637 aficionados, el Atlas fue de más a menos para ser rebasado por un América que con muy poco lo superó en el resultado.Los Rojinegros fueron quienes propusieron en el arranque del encuentro; tenían el balón en su territorio y de ahí se desplegaban rumbo al ataque en una serie de toques en corto en los que los jóvenes Diego Barbosa, Jeremy Márquez, y la potencia y habilidad de Julián Quiñones sorprendían a la rígida defensa americanista.Al frente esperaban Jairo Torres y Julio Furch.En el minuto 8, el Atlas elaboró su mejor jugada de peligro con un veloz Quiñones, quien entró por el centro y habilitó a Torres para disparar con fuerza por derecha pero sin dirección a las redes.Al 35´ Camilo Vargas se dificultó de más al recibir un balón retrasado frente a la marca de Henry Martín, y después de revolverse tanto logró sacar el balón a tiro de esquina que posteriormente casi termina en gol.Atlas finalizó con un tiro libre directo de Luis Reyes que Guillermo Ochoa logró rechazar al 44´.La segunda parte empezó de igual forma para Atlas, encima del América, y al 49' un tiro potente de Quiñones fue atajado por OchoaAmérica no proponía nada distinto, y de manera circunstancial, sin que Santiago Solari lo hubiera planeado, su jugador Emanuel Aguilera se hizo expulsar, e irónicamente se acomodó mejor el equipo y comenzó a armarse para generar peligro con los arribos de Sebastián Córdova y Roger Martínez.El dominio creció y al 72´, Pedro Aquino robó el balón y cedió a Córdova quien tocó suave ante la salida desesperada de Vargas, quien vio el viaje del esférico a las redes para el 1-0.Al 81´, Vargas evitó que América ampliara el marcador al detener un penalti ejecutado por Roger Martínez.Atlas se volcó con desorden al frente y no logró empatar para sumar su primera derrota en el torneo.Diego Cocca ofreció disculpas por la primera derrota del Atlas en el torneo la cual amargó el 105 aniversario de la fundación del club. Pero para el técnico rojinegro, queda claro que su equipo superó a las Águilas."Hoy superamos al rival en casi todos los ítems, que la gente tenga confianza que pronto verán al mejor Atlas que haga goles. Le pedimos disculpas a la gente por este partido, nadie lo quería perder, vienen fechas dobles y jugaremos con equipos de mucha jerarquía, pero mientras mejor hagamos las cosas más chance habrá de ganar", dijo hoy el timonel argentino.Cocca subrayó que el América ofreció muy poco al frente."Hay muchas cosas positivas, jugamos contra el América que sólo tuvo 2 situaciones de gol, hasta entonces del gol no había pateado al arco, y nosotros en el primer tiempo tuvimos más. Acá el América vino a defenderse, y cuando nosotros proponemos estamos expuestos a que el rival haga una contra, y no vamos a cambiar, si hubiéramos sido más contundentes hubiéramos ganado con mucha justicia", indicó.Por su parte, el técnico del América, Santiago Solari resaltó la forma en que el equipo obtuvo el resultado al quedarse con 10 jugadores."Ha sido un triunfo de carácter, de equipo, desde Ochoa a Jiménez hasta Henry y Roger, y todos los que han participado, las sensaciones son esas, un triunfo donde se vio la sangre y el carácter del equipo, Atlas se defiende muy bien, y nosotros hemos jugado un buen segundo tiempo, hemos podido llevarnos un resultado más amplio, eso habla del buen carácter del equipo", señaló el ex jugador y técnico del Real Madrid.