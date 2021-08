Analizan otra sede de juzgado laboral

02 min 30 seg

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque el Gobierno de Jalisco planteó originalmente que el edificio de oficinas de la Central Camionera Vieja sería la sede para los nuevos juzgados laborales y centros de conciliación, ayer se dio a conocer que se analizan otros espacios, aunque no se detallaron las opciones.En la presentación de dos iniciativas para la creación de juzgados laborales y centros de conciliación, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que se están estudiando otros espacios como sede, debido a que podría no ser suficiente el tiempo que queda para hacer las intervenciones necesarias para usar la Central Camionera Vieja, pues tienen como límite el primero de mayo del próximo año."Estamos estudiando una propuesta de lo que es ahora la Antigua Central Camionera, pero también hemos visto que a lo mejor los tiempos no nos dan para hacer una intervención como la que se requiere para habitar ese espacio y a lo mejor habrá que pensar en los próximos días en una sede distinta", indicó el Mandatario estatal.En dicho espacio se planeaba hacer la instalación de 34 salas orales para los juzgados laborales y centros de conciliación -aunque se considera iniciar con 17- y para los cuales se había solicitado un subsidio a la Federación por 37 millones de pesos, que aún no se tienen, de acuerdo con Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno estatal."El presupuesto para la operación tiene que ser en 2022, el presupuesto para la modificación por supuesto que hay partidas para esa dinámica, hemos, junto con el Poder Judicial, trabajado para que la Federación nos otorgue dinero, ya nos han dicho que sí nos lo van a dar, al día de hoy todavía no se da", añadió Pérez Gollaz.Grupo REFORMA publicó el primero de julio que algunos abogados laboralistas no están de acuerdo con que los juzgados laborales se instalaran en la Central Camionera Vieja debido a la inseguridad de la zona.Por otro lado, ayer, a ocho meses y medio del límite para poner en marcha en Jalisco del nuevo sistema de justicia laboral, el Ejecutivo estatal entregó al Congreso local dos iniciativas de reforma, una para crear el centro de conciliación y la otra para los juzgados laborales, las cuales se esperan estén aprobadas en un mes y medio.Una de las iniciativas plantea que el proceso de conciliación sea obligatorio previo irse a un juicio, de acuerdo con Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.