Analizarán expertos independientes viabilidad de Zapotillo

02 min 30 seg

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 17:26 hrs.

Para garantizar que existen las condiciones de seguridad que prometen, pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo acordaron con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, que expertos independientes ingresen a la zona de obra y evalúen la viabilidad de operar El Zapotillo a baja capacidad.Se trata de uno de los resultados que tuvo la visita del funcionario federal a Temacapulín este sábado para informar detalles de su propuesta, con miras a que la presa solo lleve agua al Área Metropolitana de Guadalajara sin inundar comunidades en Cañadas de Obregón.Durante la visita, ciudadanos oriundos de dichas poblaciones fueron quienes plantearon a Martínez Santoyo la posibilidad de que expertos de su confianza visiten la zona de obra para saber si será posible regular los niveles de la presa con compuertas automatizadas y garantizar la seguridad de los pobladores sin diques.El titular de la Conagua accedió, por lo cual, la opinión de dichos especialistas sería clave para la decisión final que tomen los tres poblados de frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien regresará en septiembre a conocer su respuesta.Además, en el diálogo, ciudadanos le cuestionaron a Martínez Santoyo cómo garantizará este Gobierno que futuras administraciones no cambien de opinión, eleven el nivel de la presa y regrese el riesgo de inundarlos, a lo cual el funcionario solo mencionó que con la firma de algunos documentos.Por su parte, el titular de la Conagua reiteró que habrá condiciones de respuesta ante alguna contingencia mediante un decreto presidencial, y resaltó que es la primera vez que un Gobierno Federal consulta a las comunidades sobre el destino de un proyecto como este."Lo que aquí platiquemos lo haré del conocimiento del Presidente, y será con la participación de ustedes y del propio Presidente que se tomará la resolución sobre el destino de la presa. Respetaremos lo que se llegue a acordar con base en el diálogo, la ley y la razón", dijo."Esta propuesta fue desarrollada con estricto apego a criterios técnicos y seremos transparentes en todo el proceso del desarrollo. Esperamos contar con su respaldo".Es de señalar que las comunidades han manifestado que, pese a la posibilidad de no inundar sus comunidades, podrían decidir que no quieren la presa y aceptar la segunda opción de López Obrador, que es colocar infraestructura de protección en torno a la cortina y descartar el embalse.Sin embargo, se comprometieron a analizar la opción de que sí opere a baja capacidad, para lo cual el activista Gabriel Espinoza afirmó que las tres comunidades tendrán reuniones frecuentes para discutir sus inquietudes y eventualmente llevarle una respuesta al Presidente.