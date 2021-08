Aníbal Delgado explora el límite de la pintura

Rebeca Pérez Vega

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aníbal Delgado (Guadalajara, 1949) es un pintor inadaptado, es un artista "interesado en pintar el aroma y el sabor de la realidad", que se interesa en los colores y las formas, en la espontaneidad. Parte de su trabajo más reciente se muestra en "De Cuando la Tierra era Plana y los Diamantes Brillan", su primera exposición individual en el Museo Cabañas, que abre sus puertas este viernes."Yo me considero un pintor inadaptado, brutalista y primitivo contemporáneo, cuando digo primitivo contemporáneo me refiero a una visión que tiene que ver con el telescopio Hubble, con el acelerador de partículas, me parece que ese es un primitivismo que no sabemos hacia dónde va", describe el tapatío.El artista, que radicó en Ciudad de México durante casi 40 años, regresó a Guadalajara hace poco más de cuatro años. Casi la totalidad de la producción plástica que presentará en el recinto Patrimonio de la Humanidad se ha realizado en ese periodo, recuerda el artista que también estudió ingeniería civil y protagonizó su primera exposición en 1971, hace 50 años, aunque fue hasta 1977 que decidió dedicarse por completo a la pintura, sin saber bien cómo iba a sobrevivir."Estaba muy metido en el concepto del límite en la pintura, no solo el límite en cuanto a las posibilidades plásticas y estéticas, sino en el límite concreto de lo que era el lienzo tradicional, el rectangular, que era usual, entonces decidí hacer un taller de enmarcado y embalaje", precisa el creativo, quien a la par desarrolló su trabajo plástico.Uno de los ejes creativos de Delgado es la experimentación. No se interesa en realizar estudios o bocetos previos, le interesa trabajar un poco como se presenta la vida, repentina y espontánea."Cuando trabajo lo hago con lo que se presente en ese momento, no establezco un proyecto previo o bocetos, todo es como la vida, si me pongo a hacer un laboratorio cuándo voy a vivir; la pintura es desde el primer momento, muchas cosas quedan, otras, la mayoría de las veces, no, porque es una cantidad de errores y fatalidades espantosas, pero hacer de pronto algunas barrabasadas, no me detiene", recalca.La exposición está integrada por 43 pinturas de acrílico sobre madera. Para Delgado, el trabajo con los colores tiene que ver con una evocación personal. En alguna etapa se centró en en el rojo o en el blanco, porque recuerda momentos importantes de su infancia, ha dedicado algunas piezas al azul turquesa o al amarillo gamboge, porque las posibilidades de esas propias palabra son interesantes."Lo que me gusta de la plástica es que es un enfrentamiento muy brutal frente al objeto", resalta el artista que ha expuesto su obra en espacios como Casa del Lago, el Museo Nacional de la Revolución, el Museo de Arte Carrillo Gil, en el Ex Teresa Arte Actual, el Museo de la Estampa, en la Ciudad de México; en el Museo de Arte de Zapopan y las galerías Javier Arévalo y Tiro al Blanco, en Guadalajara; así como en Estados Unidos, Canadá, Suiza y Bélgica."De Cuando la Tierra era Plana y los Diamantes Brillan" abrirá sus puertas mañana, a las 13:00 horas, en el Museo Cabañas (Cabañas 8, frente a Plaza Tapatía). La exhibición estará montada hasta el 28 de noviembre próximo.El horario es de martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas.