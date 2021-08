Anímate a exportar con estos tips

02 min 00 seg

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Exportar o tener presencia en otros Estados del País con tus productos es más sencillo por medio de plataformas web.El comercio en línea ha ayudado a los negocios, principalmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a seguir con sus ventas durante la contingencia sanitaria, pero también son un facilitador para llegar a diferentes mercados, de una manera más económica.Entre estas plataformas se encuentran Amazon, Mercado Libre, e incluso la plataforma china Alibaba."Independientemente de la empresa que se utilice para incrementar las ventas (...) sí es importante entender que alrededor deberemos aplicar diferentes técnicas que aseguran esta captación y retención de clientes", indicó Violeta Corona Cabrera, académica de la Universidad Panamericana (UP) experta en mercadotecnia."Por ejemplo, el tema de construir conocimiento de marca, de nada me sirve estar en estas plataformas si nadie me busca".Lo importante es tener claro a qué mercado se dirige el producto o la marca para conocer qué plataforma es la más adecuada, por ejemplo, Amazon es una plataforma que permite ingresar al mercado estadounidense y europeo, así como cuenta con una mayor red de usuarios.Mientras que Alibaba permite conectar con el mercado asiático, principalmente para hacer ventas mayoristas, explicó la experta.Por su parte, Mercado Libre permite una mejor penetración en elLatinoamerica e incluso su sistema de pago facilita el acceso a las compras."En cuánto más conozca la gente la marca, más van a crecer nuestras ventas en estas plataformas, para esto hay que centrarnos en la calidad, no únicamente decir que tengo presencia", aconsejó.Corona indicó que también es clave diversificar la presencia en otras plataformas, como las redes sociales, para atraer nuevos compradores.