Anuncia Vicepresidente afgano resistencia ante Talibán

02 min 00 seg

Reutersy AFP

Hora de publicación: 15:02 hrs.

El primer Vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, dijo el martes que se encuentra en Afganistán y es el "Presidente encargado legítimo" después de que el Mandatario Ashraf Ghani huyó del país cuando los insurgentes talibanes tomaron la capital, Kabul.Saleh dijo en una reunión de seguridad presidida por Ghani la semana pasada que estaba orgulloso de las fuerzas armadas y que el gobierno haría todo lo posible para fortalecer la resistencia a los talibanes.No obstante, el país cayó ante los talibanes en días, en lugar de los meses previstos por la inteligencia estadounidense.En una serie de tuits el martes, Saleh dijo que es "inútil" discutir con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien decidió retirar las fuerzas estadounidenses. Hizo un llamado a los afganos para que demuestren que Afganistán "no es Vietnam y que los talibanes no se parecen ni remotamente al Vietcong"."No decepcionaré a los millones de personas que me han escuchado. Nunca estaré bajo el mismo techo que los talibanes. NUNCA", había escrito el domingo en su cuenta de Twitter antes de pasar a la clandestinidad.En redes sociales ya circulan imágenes de Saleh con Ahmad Masud, hijo del comandante Ahmed Shah Masud, el líder de la Alianza del Norte asesinado en 2001 por Al Qaeda, juntos en el valle de Panshir.Un video de afganos desesperados que intentaban subirse a un avión militar estadounidense cuando estaba a punto de despegar evocó una fotografía en 1975 de personas que intentaban subirse a un helicóptero en un techo en Saigón durante la retirada de Vietnam.Masud anunció el lunes en una columna publicada por una revista francesa que se opondría a los talibanes y haría suya la lucha por la libertad que libró su padre, héroe de la resistencia antisoviética.Saleh dijo hoy que, a diferencia de Estados Unidos y la OTAN, "no hemos perdido el ánimo y vemos enormes oportunidades por delante. Se acabaron las advertencias inútiles. ÚNETE A LA RESISTENCIA".