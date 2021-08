Apela FMF castigo ante FIFA

Édgar Contreras

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Federación Mexicana de Futbol apeló el castigo de los 2 próximos partidos oficiales a puerta cerrada, impuesto a sus representativos nacionales por los gritos homófobos lanzados durante el Torneo Preolímpico en Guadalajara en marzo pasado.La FIFA respondió a la consulta de CANCHA con respecto a si la FMF solicitó una reducción del veto notificado el pasado 17 de junio, el cual desató controversia en el País ante la posibilidad de que la Selección Mexicana Femenil pague alguno de esos juegos.El organismo confirmó que el caso se encuentra bajo el análisis de su Comisión de Apelaciones.De proceder la apelación y reducirse el castigo, se abriría la posibilidad de que el Tricolor varonil jugara sin gente sólo un encuentro de la Eliminatoria Mundialista y así la Femenil saldría ilesa.Además, el Tri dirigido por Gerardo Martino evitaría la puerta cerrada ante Canadá, el 7 de octubre.Por ahora, la sanción debe cumplirse en los 2 próximos partidos oficiales de cualquier representativo de la FMF.En ese escenario, existe la posibilidad de que el Tricolor del "Tata" pague uno de los juegos (Fecha FIFA del 30 de agosto al 8 de septiembre) y que el equipo de Mónica Vergara haga lo propio en el amistoso que le buscan en México para septiembre.Ante esto, la mejor opción es que la FIFA recule en su sanción inicial.Yon de Luisa, presidente de la FMF, anticipaba esta situación en su videoconferencia del pasado 26 de julio, donde mencionó a la Comisión Disciplinaria, mas no a la de Apelaciones, que son órganos con distintas funciones."En cuanto a la cuestión de las multas de la Comisión Disciplinaria de la FIFA finalmente ya nos llegó la resolución extendida de la cual van a emanar una serie de preguntas que va a hacer la Federación (FMF) pensando que podamos tener una resolución final de la FIFA a finales de agosto, hasta ahí no podremos saber si afecta o no a qué partidos. Estamos esperando a que nada más nos vaya a afectar a los partidos de la Selección varonil, ojalá y sea nada más este efecto en el partido de septiembre", comentó.La FMF intenta limpiar la casa con iniciativas para combatir el grito homófobo, mientras al exterior pelea por la reducción de las sanciones.En el pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) resolvió a favor del organismo mexicano, que apeló las multas impuestas por la FIFA.La situación cambió desde octubre de 2019, cuando entró en vigor la reforma al artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que sanciona cualquier palabra despectiva, discriminatoria o vejatoria en los estadios.Ahora, primero se tocan las puertas de la Comisión Disciplinaria o incluso la de Apelaciones, antes que las del TAS.Ante la modificación de la normativa, la FMF y la Liga MX elaboraron desde septiembre de 2019 un plan de acción para erradicar las expresiones discriminatorias frente a la amenaza de multas, vetos, reducción de puntos, exclusión de representativos en torneos o descenso de categoría.Además de las campañas de concientización hay un acuerdo con el Conapred, el torneo se llama "Grita México A21" y ya se expulsa a los aficionados que griten el "eeehhh... puuu...", como ocurrió el pasado domingo en el Nemesio Diez.Las iniciativas también forman parte de los argumentos para aminorar los castigos."Todos los esfuerzos que se hacen los estamos documentando y son parte de la información que de la mano de la Concacaf estamos enviando a la FIFA, tanto en los casos para los que hemos sido sancionados como en los próximos casos, si siguen las investigaciones", dijo Yon de Luisa, presidente de la FMF, el pasado 26 de julio.La FMF quiere blindar a la Selección Mexicana Femenil del castigo de la FIFA, pero también evitarle más complicaciones a Gerardo Martino en el inicio de la Eliminatoria, luego de los fracasos en Nations League y Copa Oro.La única salida está en manos de la Comisión de Apelaciones de la FIFA: reducir la sanción de jugar a puerta cerrada los 2 próximos duelos oficiales de los representativos, sin importar la categoría.La posibilidad de que el Tri Femenil pague parte del castigo por el grito homófobo en el Preolímpico Varonil provocó que varios sectores de la población acusaran machismo.La FMF insistió en que no tiene injerencia en las decisiones de la FIFA y que si la Femenil pagaba sería por cuestión de calendarios, sin alevosía.Los únicos juegos calendarizados son los del Tri varonil en la Eliminatoria, contra Jamaica y Canadá.Luego de que CANCHA informara sobre la posibilidad de que las dirigidas por Mónica Vergara cumplieran parte de la sanción, la FMF indicó que ya había planeado partidos en el País, sin que influyera la sanción de la FIFA, pero no han sido oficializados.El presidente del organismo, Yon de Luisa, comentó a la FIFA que sería un golpe difícil de sortear el que el Tri Femenil pague por un hecho acontecido en un torneo varonil.