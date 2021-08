Aplaza FB regreso a oficinas en EU hasta 2022

Bloomberg

Hora de publicación: 14:26 hrs.

Facebook Inc está retrasando sus planes de regreso a la oficina debido al resurgimiento de los casos de Covid-19, y les dijo a los empleados estadounidenses este jueves que no necesitan regresar al trabajo en persona hasta enero de 2022."Dados los datos de salud recientes que muestran un aumento de casos de Covid basados en la variante delta, nuestros equipos en Estados Unidos no estarán obligados a regresar a la oficina hasta enero de 2022", dijo Tracy Clayton, portavoz de Facebook, en un comunicado."Esperamos que este también sea el caso de algunos países fuera de Estados Unidos continuamos monitoreando la situación y trabajamos con expertos para garantizar que nuestros planes de regreso a la oficina prioricen la seguridad de todos".La mayor red social del mundo había dicho originalmente que esperaba alrededor del 50 por ciento de la capacidad de oficinas en Estados Unidos para septiembre, con un retorno completo para octubre. La compañía también dijo que requeriría la vacuna Covid y máscaras para los empleados que regresen a sus oficinas del país.El aplazamiento sigue a otros gigantes tecnológicos, incluidos Google y Amazon.com Inc, mientras evalúan las posibles consecuencias de las nuevas variantes de Covid-19 que han surgido en la región.Un aumento en las infecciones estadounidenses entre los no vacunados ha provocado una nueva preocupación de que la cepa del virus delta obstaculice el crecimiento económico.