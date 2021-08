Aplazan imputación a Carlos Treviño, ex titular de Pemex

00 min 30 seg

Abel Barajas

Hora de publicación: 15:22 hrs.

Un juez federal del Penal del Altiplano aplazó para el próximo 7 de septiembre la audiencia en la que Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex, iba a ser imputado de los supuestos sobornos que Emilio Lozoya dice haberle entregado para mantener la vigencia del contrato de la planta de Etileno XXI.El ex funcionario compareció a la diligencia judicial, a través del sistema de videoconferencia, pero pidió la prórroga porque manifestó que no conocía la carpeta de investigación ni los hechos que le imputan, ya que nunca fue llamado a comparecer a la FGR.Daniel Ramírez Peña, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, consideró razonable la petición y para garantizar su derecho a la defensa difirió la audiencia inicial para el martes 7 de septiembre a las 16:00 horas.Treviño fue requerido para ser imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, ninguno de los cuales contempla la prisión preventiva oficiosa, por lo que en teoría pudiese llevar su proceso en libertad.Emilio Lozoya, ex director de Pemex, declaró desde su denuncia del 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República, que envió a Treviño un soborno de 4 millones de pesos.Lo anterior supuestamente ocurrió en el contexto de la aprobación de la reforma energética, aunque en su caso particular por supuestamente mantener vigente el convenio de la planta de Etileno XXI, suscrito con Braskem, una filial de la brasileña Odebrecht, que a su vez sobornaba a Lozoya."Por instrucciones de Luis Videgaray Caso... Entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina", dijo Lozoya en su querella.El jefe de escoltas de Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, un militar del Estado Mayor Presidencial, también sostuvo en su testimonio ante la FGR que entregó a Treviño esos 4 millones de pesos, dentro de un portafolio.Según Gallardo, la entrega del dinero fue en el domicilio de Treviño en Tecamachalco, Estado de México, por las mismas fechas que señala Lozoya.Treviño dijo ayer en entrevista que esta imputación era una injusticia y que se le pretendía involucrar en hechos de los que era ajeno, con base en los dichos de un delincuente confeso.