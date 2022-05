Apoya 'Fico' a Hernández: 'Petro no conviene a Colombia'

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 19:28 hrs.

Federico Gutiérrez, quien al terminar tercero en los comicios de este domingo quedó fuera de una segunda vuelta para la Presidencia de Colombia, pidió a sus seguidores votar el 19 de junio por Rodolfo Hernández para vencer al izquierdista Gustavo Petro.Con 99.87 por ciento de las mesas escrutadas, Petro, un ex guerrillero y ex Alcalde de Bogotá, ganó la primera ronda de la elección presidencial, con 40.3 por ciento de los votos. En segundo lugar quedó el empresario de bienes raíces, Rodolfo Hernández, con 28.1 por ciento de las preferencias.Al no conseguir ningún candidato más del 50 por ciento de los votos en la primera ronda, los dos primeros se medirán el próximo 19 de junio en un balotaje."Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Consideramos que esa opción sería un peligro para el país", dijo Gutiérrez, apodado 'Fico', al anunciar su apoyo a Hernández, quien dio la sorpresa al arrebatarle el segundo sitio."Los invito a que cuidemos el país y votemos por Rodolfo. Defendamos la democracia", agregó, según declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.Gutiérrez quedó en tercer lugar de las elecciones con el 23.9 por ciento de los votos.