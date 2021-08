Aprende a detectar la depresión estudiantil

Mayor carga en las actividades académicas, horarios saturados, falta de socialización o incluso haber padecido o sufrido la pérdida de algún familiar a causa del Covid-19 son algunos de los escenarios a los que se han enfrentado los estudiantes durante la pandemia.Y son justo estas situaciones las que pueden detonar depresión, así lo aseguró Carolina de la Torre Ibarra, psicóloga especializada en ciencia del comportamiento, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).De acuerdo con la especialista, son los jóvenes y adultos -de entre 15 a 29 años- los más propensos a contraer este padecimiento, mismo que se caracteriza por un estado de ánimo bajo, tristeza, vacío, desesperanza o abatimiento.Algunos síntomas de alerta pueden ser la falta de interés en actividades que la persona solía hacer con frecuencia, pérdida o aumento de peso, fatiga, falta de energía, hipersomnia -dormir mucho- o insomnio."A veces estamos en la cotidianidad y nos acostumbramos a esta sintomatología y puede no ser tan evidente inicialmente", precisó De la Torre Ibarra.La especialista alertó que de no haber una atención oportuna, además de agravarse los síntomas, la persona en cuestión podría iniciar con el consumo de sustancias nocivas o incluso desarrollar tendencias suicidas."Ante todo es importante que seamos más empáticos con las personas con depresión, a veces es difícil, pero se trata de ponernos en el lugar del otro e identificar que hay un cambio importante en la forma de comportarse", alertó la especialista en ciencia del comportamiento.En el contexto escolar, mencionó que es primordial que padres, madres y tutores respeten los tiempos de clase de sus hijos y que no desestimen su labor académica creyendo que "sólo están sentados frente a la computadora".En caso de existir síntomas de depresión, De la Torre Ibarra recomendó acudir con un especialista, o bien, llamar al 333-833-3838 o 332-504-2020, dos líneas de intervención en crisis y orientación psicológica que operan las 24 horas del día.