Aprietan a fumadores con restricciones

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno federal alista más restricciones al consumo de tabaco en lugares públicos y a su venta y publicidad.Ahora, en los puntos de venta, las cajetillas y cajas de puros ya no podrán estar a la vista del público y se prohibirá cualquier tipo de publicidad en 22 medios o plataformas, incluidos internet, redes sociales, inserciones de opinión pagada y cualquier medio impreso.Además, se establece que todas las áreas de fumar deben estar al aire libre y no como ha sido durante los últimos años, que se permitían en espacios bajo techo pero "aislados" del resto del inmueble.Esto significa que los restaurantes y bares ya no podrán tener zonas para fumadores en las que se les de el mismo servicio que al resto de los clientes."Las zonas exclusivas para fumar deben ubicarse en un cerco perimetral de al menos 10 metros de accesos o cualquier lugar obligado donde las personas pasen o se congreguen", ordena el proyecto de reforma al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado el pasado 27 de mayo por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).Con ello, su consumo se convertirá en una actividad marginal y a las tabacaleras se les prohibirá hacer donativos a la comunidad por ser equivalentes a actos de promoción.El Congreso y el Ejecutivo llevan años imponiendo restricciones cada vez más severas al consumo de tabaco, pero no lo prohíben. Una razón: los 46 mil 103 millones de pesos que, sólo en 2022, dejará al erario el impuesto especial a los cigarros.