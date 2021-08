Aprueba IEPC mega subsidio a partidos

Hora de publicación: 14:28 hrs.

El Pleno del Consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por unanimidad la propuesta de financiamiento a partidos políticos para 2022, que ascendería a 498 millones 208 mil pesos.En sesión extraordinaria, la consejera Claudia Alejandra Vargas Bautista, presidenta de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, detalló que de ese total, 380 millones 983 mil pesos conformarían la bolsa de subsidio a partidos políticos locales -Hagamos y Futuro-.Mientras que MC, Morena, PRI, PAN y PVEM recibirían un presupuesto de 117 millones 225 mil pesos.La funcionaria electoral subrayó que estos montos son resultado de la aplicación de dos fórmulas distintas. Una prevista en la Ley General de Partidos Políticos, que aplica a los institutos políticos locales y otra contenida en la Constitución de Jalisco, que sirve para calcular el monto de financiamiento a partidos nacionales acreditados en el Estado.Dichas fórmulas, agregó, son consecuencia de la resolución de tres acciones de inconstitucionalidad (165, 166 y 234 del 2020)."Es la ley la que establece que el cálculo debe de realizarse de dicha manera"."Soy consciente de que para la ciudadanía, para muchas organizaciones de la sociedad civil e incluso alguno de los propios partidos políticos, la cantidad de recurso público que se les asigna debería ser menor".El representante de Hagamos ante el IEPC, Diego Hernández, dijo que el organismo electoral no actuó fuera de sus atribuciones al aprobar el financiamiento para partidos, aunque eso no significa que sea el monto que van a recibir los partidos locales.Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano ante el órgano electoral, Juan José Ramos, estimó que es insostenible solicitar un presupuesto de 498 millones de pesos para partidos y reprochó a Futuro la reforma en materia de financiamiento que llevó a cabo bajo la denominación "Sin voto no hay dinero"."Ahora entiendo por qué se llama Futuro, Pedro Kumamoto que hizo una ley pensando en recibir un Futuro próspero con un financiamiento muy elevado", acusó.La representación de Futuro ante el IEPC no fijó posicionamiento alguno.La consejera Vargas Bautista y el Consejo Miguel Godínez Terríquez llamaron a diputados locales a establecer criterios claros y efectivos para el cálculo y distribución del financiamiento a partidos.