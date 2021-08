Arman aficionados de Pumas manifestación en CU

02 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 11:10 hrs.

¡Hay tensión en CU!



Así reaccionó la afición de @PumasMX al ver la llegada de los jugadores al Estadio Olímpico Universitario. El autobús aceleró cuando vio que los barristas corrían para alcanzarlo.



📹 @ERuizCANCHA pic.twitter.com/Z3StrUBq8V — CANCHA (@reformacancha) August 22, 2021

Decenas de integrantes de la barra de animación "La Rebel" acudieron esta mañana a mostrar su molestia por el mal paso de los Pumas, culpando a los dirigentes que están al frente del equipo como Jesús Ramírez y Leopoldo Silva.Acompañados de tambores, platillos y trompetas se congregaron cerca del estacionamiento 8 del Estadio Olímpico y en medio de cantos y goyas le hicieron saber al equipo de su malestar, mientras la plantilla universitaria hacía su arribo en el autobús. Cabe señalar que la unidad entró por el lado del Palomar para evadir a la gente, incluidos los directivos que sólo vieron a lo lejos la manifestación."Queremos que la directiva nos tome en cuenta, que la directiva vea que somos seres humanos, que amamos un par de colores y que es toda nuestra vida, tal vez para ellos no, para nosotros sí", explicó "El Jhon", líder de la Rebel."El día de hoy vamos a pararnos donde entran ellos, con las mantas que cada grupo hizo, vamos a cantarles un poquito. Esta serie de descontentos se van a ir dando conforme el equipo vaya y las contrataciones sean, no podemos hacer gran cosa, ni el Patronato puede".Otro de los líderes también exigió respeto para la afición y advirtió que seguirán viajando para acompañar al equipo."Esto lo hacemos por Pumas, porque somos una bola de amigos que quiere ver a su equipo campeón."Hay mucha gente que ya falleció en esos días, mi amiga Brenda no pudo verlos campeones. Vamos a seguir viajando y a estar ahí por Pumas", mencionó.Los aficionados recorrieron parte del Olímpico Universitario cantando y mostrando mantas que decían: "Con la historia y los colores no se juega", "Muchos sueldos, pocos huevos", "Directivos de mierda, respeten los colores y respeten a la hinchada" y "Váyanse ya, sus bolsillos llenos y las vitrinas vacías".Se subieron a las rejas del inmueble en espera de que el equipo ingresara por el lugar habitual, pero solo los vieron pasar a lejos, algunos iniciaron una persecución sobre el autobús, aunque resultó inútil.El reproche generalizado fue para los directivos a quienes además les exigen cuentas de lo que ha ingresado.