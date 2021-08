Arman carrera en La Primavera con rechazo de universidades

03 min 00 seg

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 16:39 hrs.

Aunque la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas otorgó permiso para realizar una carrera en La Primavera, con la condición de tener la anuencia de los dueños de los predios por los que circularán los participantes, éstos incumplen a tres días del evento.Se trata del Ultra Trail La Primavera 2021, a realizarse en 50 kilómetros lineales del área protegida el próximo 7 de agosto.No obstante, Oscar Castro, académico del Iteso y representante del Bosque Interuniversitario, una asociación de cuatro universidades privadas con propiedades en La Primavera, asegura que no han otorgado permisos para que utilicen dichos predios debido a que el plan de manejo vigente solo permite ahí actividades de conservación, no lúdicas, pero aún así avanza la organización del evento."El problema no es aprovechar con una carrera un espacio como La Primavera, sino que cuando se hacen las cosas contra el plan de manejo, sin considerar a quienes somos custodios de los predios, se da origen a actividades que desde mi punto de vista son ilegales", declaró el también académico del Iteso."(Le pediría al OPD) que cumpla con el programa de manejo, segundo, están obligados a actualizar las herramientas para tomar decisiones, como estudios de capacidad de carga para realizar este tipo de actividades, y no organicen eventos en terrenos que no son públicos, porque nosotros nos encargamos de reforestarlos, de mantenerlos", añadió.El 25 de agosto del año pasado, la Conanp autorizó dicha carrera para realizarse en el lapso de un año, pero entre las condicionantes figura que se apeguen a las medidas seguridad sanitarias, no ingresen más de 150 personas y que tengan el visto bueno de los propietarios de los terrenos."Los sitios para desarrollar las actividades autorizadas serán únicamente los acordados y autorizados por los dueños y poseedores en el entendido de que en ningún caso se podrán realizar sin previa autorización de éstos", refiere el documento firmado por la Conanp.De acuerdo con las diferentes rutas que exhibe el Ultra Trail de 6, 16, 30 y 50 kilómetros, se tiene contemplado ingresar a la zona de la que el Iteso y otras universidades privadas son propietarias, sin embargo, no han dado su autorización.Además, en la ruta de 50 kilómetros, solamente 7.5 kilómetros se encuentra dentro de predios donde el plan de manejo permite actividades lúdicas, el resto corresponde a conservación."No estamos de acuerdo en que se den autorizaciones a eventos masivos sin tener claridad sobre la capacidad de carga, muchísimo menos que cobran hasta 800 pesos o más (por participante) en propiedades que no son suyas", añadió Castro.Otras de la condicionantes de la Conanp para la carrera es que no se deje basura, se retire la señalética que se coloque para el evento, se respeten los senderos que haya definido el OPD La Primavera, se porte un brazalete que entreguen los organizadores y se respete lo establecido en el reglamento del ANP, como no molestar ni extraer flora o fauna.