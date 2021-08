Arranca juicio por abuso sexual

de R. Kelly

04 min 30 seg

AFP

Ha llegado el momento

Hora de publicación: 11:07 hrs.

La selección del jurado para el juicio en Nueva York de la superestrella del R&B R. Kelly , acusado de abuso sexual en varios estados de Estados Unidos, comenzará el lunes tras más de un año de retraso por la pandemia.Kelly, de 54 años, enfrenta cargos en un tribunal estadounidense en Brooklyn que incluyen crimen organizado, explotación sexual de una menor, secuestro, soborno y trabajo forzado.Los hechos por los que se le inculpan abarcan desde 1994 hasta 2018. El músico, actualmente encarcelado en una prisión federal de Brooklyn, se declaró inocente de todas las acusaciones.Después de la selección del jurado, los testimonios deben comenzar el 18 de agosto.Durante décadas, Robert Sylvester Kelly , su verdadero nombre, ha enfrentado acusaciones que incluyen pornografía infantil, sexo con menores, operar un culto sexual y agresión sexual.Pero a pesar de la gran cantidad de reclamos inquietantes y varios acuerdos extrajudiciales, el cantante conocido por éxitos como " I Believe I Can Fly ", " Bump 'N Grind " e " Ignition (Remix) " mantuvo un ejército de fans incondicionales y siguió haciendo giras por todo el mundo.Sin embargo, su fortaleza comenzó a derrumbarse en enero de 2019 tras el lanzamiento de la explosiva serie documental, que revisitó la accidentada historia de la estrella del R&B en una era posterior al #MeToo.En febrero de 2019, los fiscales del estado de Chicago lo acusaron de 10 cargos de abuso sexual criminal agravado contra cuatro mujeres, la menor de ellas de 14 años cuando ocurrieron los presuntos delitos, que se extendieron entre 1998 y 2010.Varios meses después, los fiscales federales de Illinois le imputaron cuatro cargos de pornografía infantil y cinco por incitar a una menor a realizar actividades sexuales delictivas.Los fiscales dicen que Kelly se filmaba a sí mismo teniendo relaciones sexuales con menores y que pagó por su silencio a posibles testigos en su juicio de 2008, en el que fue absuelto de los cargos de pornografía infantil.En Nueva York, que será el primer estado en el que Kelly sea juzgado en relación con la reciente serie de acusaciones, el músico está imputado por abusar de seis mujeres cuyas identidades son anónimas.Se cree que Jane Doe #1, como se le identifica en los documentos judiciales, es la cantante Aaliyah, quien murió en un accidente aéreo a los 22 años en 2001.La acusación formal alega que Kelly le pagó a un empleado del gobierno de Illinois en 1994 para obtener una identificación falsa para casarse con una niña menor de edad; Kelly se casó con Aaliyah cuando ella tenía 15 años y él 27, una unión que luego fue anulada.La acusación formal de Nueva York detalla aseveraciones espeluznantes de que Kelly operaba una red criminal que reclutaba y preparaba sistemáticamente a jovencitas para que tuvieran relaciones sexuales con él, encerrándolas en sus habitaciones en hoteles cuando él estaba de gira, indicándoles que usaran ropa holgada cuando no estaban con él, "mantener la cabeza baja" y llamar al cantante "papi".Muchas de las "reclutas" eran menores de 18 años, sostienen los fiscales, quienes, entre otras acusaciones, dicen que la "iniciativa" de Kelly incitó el sexo sin revelar una infección de transmisión sexual que el cantante sufría.La acusación también dice que parte del trabajo de la red era aislar a las niñas y mujeres y hacerlas "dependientes de Kelly para su bienestar financiero".Los jueces federales tanto en Chicago como en Nueva York le denegaron la fianza a Kelly, citando un riesgo de fuga, peligro para la comunidad y la posibilidad de manipulación de testigos.Kelly ha negado repetidamente todos los cargos en su contra, incluso en una emotiva entrevista con CBS News antes de las acusaciones federales."Ya sean viejos rumores, nuevos rumores, futuros rumores, no es cierto", dijo el cantante.Además de sus dos casos federales y la acusación estatal de Chicago, Kelly enfrenta cargos estatales en Minnesota."Nunca he visto a nadie enfrentar cuatro procesamientos en cuatro jurisdicciones diferentes al mismo tiempo, como lo está haciendo Kelly", declaró la abogada Gloria Allred, quien representa a tres de las presuntas víctimas citadas en el caso de Nueva York."Las acusaciones son muy poderosas, muy inquietantes, para decirlo suavemente, esto será un verdadero desafío para la defensa", dijo a la AFPKenyette Barnes, cofundadora del movimiento #MuteRKelly, es optimista de que Kelly será condenado, lo que dará a las presuntas víctimas la oportunidad de comenzar a "sanarse".En comparación con su absolución de 2008, Barnes dijo este jueves que "existe un esfuerzo concertado para sacarle las capas, para realmente desarmar la muñeca rusa que es Robert Kelly", dijo a la AFP. "Ha llegado el momento de las supervivientes de R. Kelly"."Ha dañado a demasiadas mujeres jóvenes y niñas a lo largo de su vida, y ha evadido rendir cuentas. Es hora de que se acabe ese reinado".