Arrastra diputado Toledo 16 denuncias penales

05 min 00 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 21:40 hrs.

Mauricio Toledo no sólo acumuló millones y casas en sus cargos como servidor público, sino también 16 denuncias penales por diversos delitos, reportó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados al armar el expediente contra el petista por la acusación de enriquecimiento ilícito.Mañana, la Cámara de Diputados se erigirá como Jurado de Procedencia para discutir si procede o no retirar el fuero al diputado Toledo, con el fin de que quede a disposición de las autoridades capitalinas.Al reunir información sobre el caso Toledo, la Sección Instructora recibió la información de que el legislador está involucrado en diversas causas penales."El fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos informa que se encontraron 16 registros de antecedentes penales de Mauricio Toledo, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, denuncias de hechos, delitos electorales, amenazas y extorsión en grado de tentativa, y lesiones dolosas", cita el dictamen.Sin embargo, la misma Sección Instructora precisa que no es posible reformular los delitos por los cuales se solicitó el desafuero."No es posible reclasificar el posible delito, aun cuando se aprecie otro tipo de conductas típicas antijurídicas en el expediente o las que se pueden generar de momento a momento, en virtud de que el presente procedimiento no es una instancia más en el proceso penal", se precisa.Aunque no se puede reformular la petición de desafuero por los diversos delitos por los que está acusado Toledo, la Sección Instructora señaló que sí encontró elementos para acreditar la falta de enriquecimiento ilícito.Se sustentó que de 2012 a 2018 Toledo tuvo ingresos como servidor público por 9.4 millones de pesos, situación que no corresponde con la realidad de sus gastos por 20.8 millones, representando así una discrepancia por un monto de 11.4 millones de pesos."Los medios de prueba antes citados y ofrecidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México crean al interior de esta Sección Instructora la plena convicción de que existen elementos suficientes para considerar procedente la Solicitud de Declaración de Procedencia que ha efectuado la Fiscalía local en su escrito inicial de fecha de enero del año en curso."El resultado del abuso en la función pública es el de un enriquecimiento efectivo, sustancial y real del servidor público, evidenciando un incremento ostensiblemente asimétrico con los ingresos percibidos, por la causa que sea, máxima si de este se desprende que a través de la figura de servidor público incrementa sustancialmente su fortuna", concluye el dictamen.En el documento se explica que Toledo empezó a ser investigado de oficio, luego de una publicación periodística que dio cuenta de la compra de una finca en San Miguel Xicalco, con un valor de 5.5 millones de pesos.Sin embargo, se da cuenta de que desde que inició su cargo como diputado federal, en el año 2009 en la 61 legislatura, hasta que la compró en febrero del 2011, recibió 3.5 millones de pesos como salarios."Es decir, el 63% del precio pagado por la propiedad, en consecuencia resulta difícil explicar que de sus percepciones netas haya alcanzado para adquirir dicho bien resultando y es válido cuestionar el origen del resto del dinero para la liquidación del mismo, el cual fue en efectivo y en una sola exhibición", señala el dictamen sobre las sospechas que formuló la Fiscalía.El texto indica que la Fiscalía empezó a analizar la situación patrimonial del legislador en el periodo en que primero fue jefe delegacional en Coyoacán y luego diputado local en la Asamblea Legislativa, entre octubre del 2012 al 31 de agosto de 2018.El delito de enriquecimiento ilícito por parte de Toledo se considera doloso y continuo, mismo que tiene una penalidad de 2 a 12 años de presión."Continuo, en razón de que es evidente y constituye un hecho notorio que el servidor público Mauricio Toledo ha desempeñado continuamente empleos cargos o comisiones de carácter público y con ello se aprecia un principio de continuidad en conductas antijurídicas, pudiendo incluso alcanzar el presente, en virtud de que el inculpado sigue ostentando la condición de servidor público".De acuerdo con el expediente entregado a la Sección Instructora se ubicaron otros inmuebles donde Mauricio Toledo es dueño y con las cuales se cuestiona el origen de los recursos para pagarlas.Por ejemplo, el diputado del PT realizó diversos pagos, como en marzo del 2010, cuando adquirió un departamento de contado en Cuernavaca, Morelos por la cantidad de 1.3 millones.En marzo del 2010 también adquirió una camioneta por la cantidad de 428 mil pesos y en noviembre del mismo año dio el enganche para el inmueble de San Miguel Xicalco por 1.5 millones.En febrero del 2011 pagó de contado la liquidación de ese inmueble, por la cantidad de 4.075 millones de pesos, se indica.Además, se ubicó la compra de dos departamentos más, uno en Avenida Popocatépetl 435 departamento B-404 en la torre B, Colonia Santa Cruz Atoyac, por 3.6 millones y en avenida Cuauhtémoc 1146, departamentos 107, edificio C-1, colonia Letrán Valle, por 2.6 millones de pesos, las cuales se compraron el mismo día, el 12 de abril de 2019.