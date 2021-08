Arregla Curry extensión de contrato con Warriors

El tres veces campeón de la NBA, Stephen Curry, acordó este martes una histórica extensión de su contrato con los Golden State Warriors, mientras que el alero Carmelo Anthony se unirá a su amigo LeBron James en Los Ángeles Lakers.Curry firmará un contrato de cuatro años por valor de 215 millones de dólares con los Warriors, señaló su agente a ESPN.Será el primer jugador en la historia de la NBA en firmar dos contratos por valor de más de 200 millones de dólares.Por su parte, Anthony dijo que firmará con los Lakers con una publicación en las redes sociales.Los movimientos se produjeron en el segundo día de la agencia libre de la NBA para la campaña del 2021-2022.Los equipos no pueden confirmar acuerdos ni fichar jugadores hasta el próximo viernes.Siete veces All-Star, Curry, un base de 33 años, fue el Jugador Más Valioso de la NBA en 2015 y 201, y ayudó a Golden State a ganar los títulos en 2015, 2017 y 2018.Anthony, alero de 37 años, se unirá a una lista renovada de los Lakers que incluirá al escolta estrella Russell Westbrook y al veterano Dwight Howard, además de Malik Monk, Trevor Ariza, Wayne Ellington y Kent Bazemore.Tres veces campeón olímpico, Anthony promedió 13,1 puntos y 3,1 rebotes la temporada pasada para los Portland Trail Blazers y acertó un 40.9% de los lanzamientos de tres puntos.Anthony entra en su vigésima campaña de la NBA todavía en busca de su primer título después de jugar con los Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Portland. Pero esta será la primera vez que juegue en la NBA junto a LeBron, un ex compañero olímpico que, como Anthony, ingresó a la liga en 2003.