Arrestan en EU a alumno de quinto por amenazar con tiroteo

La Policía de Florida detuvo a un niño de 10 años, quien cursa el quinto año, luego de que amenazó con realizar un tiroteo masivo, informó The New York Post.El estudiante de la Primaria Patriot en Cape Coral no especificó el lugar en el que haría el supuesto atentado, del cual advirtió por mensajes de texto."El comportamiento de este estudiante es repugnante, especialmente después de la reciente tragedia en Uvalde, Texas", dijo el alguacil del condado de Lee, Carmine Marceno.De acuerdo con dicho medio, el menor fue esposado la noche del sábado luego de que el Equipo de Ejecución de Amenazas Escolares fue informado sobre el posible ataque."¡Tendremos ley y orden en nuestras escuelas! Mi equipo no dudó ni un segundo ni un segundo, para investigar esta amenaza", indicó Carmine."Ahora mismo no es el momento de actuar como un pequeño delincuente. No tiene gracia. Este niño hizo una amenaza falsa y ahora está experimentando consecuencias reales".