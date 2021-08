Arruinan joya de Julio Urías

01 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 23:14 hrs.

Julio Urías hizo bien su trabajo, pero el bullpen de los Dodgers no le respondió.El lanzador mexicano de Los Ángeles buscaba su triunfo 14 de la temporada 2021 en la Gran Carpa, y estaba en la ruta para lograrlo, pero un desafortunado séptimo inning de los relevistas Brusdar Graterol y Justin Bruihl ante los Mets de Nueva York provocó que la ventaja que dejó Urías de 4-0 se desapareciera y empataran el marcador, por lo que el sinaloense se fue del partido sin decisión.Al final, los Dodgers se agenciaron el triunfo en extra innings 6-5 gracias a un jonrón de dos carreras en la décima entrada de Will Smith.El zurdo tricolor trabajó por espacio de cinco entradas, en las que no recibió carrera, le conectaron solamente dos hits, dio dos bases por bola y abanicó a cinco rivales.Urías, de 25 años, se mantiene con 13 éxitos, empatado en el primer sitio de las Grandes Ligas con Kyle Hendricks, de los Cachorros de Chicago y quien la noche del jueves perdió por quinta ocasión en el año.