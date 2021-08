Aseguran en Zapopan McLaren y Lamborghini de youtuber

Otra vez, el youtuber Alfredo Valenzuela se metió en problemas relacionados con sus coches.En esta ocasión, la Policía Vial le aseguró un McLaren y un Lamborghini por no traer placas.El incidente ocurrió en Rafael Sanzio y Comerciantes, en la Colonia Arcos de Guadalupe, cerca de donde tiene un restaurante y a tres semanas de que se cumpla un año de su detención.En una transmisión en vivo en YouTube, Valenzuela calificó la acción como una estupidez, sobre todo por la cantidad de agentes que acudieron al lugar."Se me hace una estupidez, una tontería otra vez se van a llevar los carros."Vean todas las patrullas que tienen como si fuera la persona más mala del mundo, como si fuera un delincuente", dijo molesto, pese a que reconoció haber cometido una falta administrativa.El joven, conocido por mostrar su colección de autos y hacer reseñas y comparaciones de vehículos, narró que acababa de salir de su restaurante cuando los agentes les cerraron el paso.Para él, alguien "lo puso"."Venía saliendo de mi restorán, acababa de cenar. Vi unas patrullas paradas. Yo dije 'se armó algo, se robaron un coche, se hizo una balacera, lo que sea, le di de reversa por seguridad y de pronto veo muchas motos llegando, llegando, llegando y dije yo 'se puso feo', pero resulta que era un operativo para mis coches."Dicen la gente que todas las patrullas estaban por ahí, que fue un dedazo".A los 6 minutos del video, el youtuber ya tenía 40 mil espectadores."Que porque no traigo placas, pues bueno, múltame, o bueno, llévate los coches, ¿pero traerte 21 patrullas? No se imaginan el coraje que tengo, me está hirviendo la sangre", expresó."Sí, no traigo placas, (pero) no andaba recio a mí lo que me da pendiente es que luego digan... porque la vez pasada dijeron que golpee a un policía y por eso me subieron (detuvieron)".Luego contabilizó 31 vehículos de la Policía.Valezuela negó haber participado en arrancones y que ese fuera el motivo del aseguramiento, como habría ocurrido la vez pasada.En la transmisión, un amigo de él dijo en su favor que, si bien no traía placas, sí tenía permiso, aunque no se mostró ninguno.Al final, además del McLaren y el Lamborghini, las grúas se llevaron un Audi R8 propiedad joven y un Camaro de un conocido que también presentaron supuestas irregularidades.María Guadalupe Rico, directora operativa de la Policía Vial, dijo que desde la tarde estuvieron recibiendo reportes."Los detuvimos por la falta de documentos, y en este caso algunos tienen permisos vencidos y a otros les faltan las placas", aseguró.El 25 de agosto de 2020, el youtuber fue arrestado en un operativo antiarrancones en Zapopan, y en septiembre recibió auto de vinculación por lesiones por hechos supuestamente ocurridos el día del arresto, aunque pudo seguir su proceso penal en libertad.Él siempre negó las acusaciones.