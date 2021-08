Asesinan a dos hombres en la Colonia Ferrocarril

Hora de publicación: 22:43 hrs.

Un carpintero y otro hombre no identificado fueron asesinados a balazos hoy en la Colonia Ferrocarril, en Guadalajara, en plena vía pública.Las víctimas, aparentemente, no tienen relación entre sí, por lo que se investiga si alguna quedó en medio de la agresión.Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas en la Calle 13, esquina con la Calle 8-A, informó la Policía del Municipio."Es una carpintería, en el interior tenemos a un masculino y el otro está afuera de la misma. La gente no da más informe de los hechos, únicamente oyeron las detonaciones e hicieron el reporte", dijo uno de los oficiales."De momento contamos con cinco indicios (casquillos) que al parecer son del calibre .380. Al parecer los dos fallecidos son vecinos de la colonia".Habitantes de la zona comentaron que los ocupantes de un vehículo perseguían a una de las víctimas y que, al alcanzarla, la balearon al igual que a un carpintero que supuestamente era ajeno al conflicto.Este último, sostuvieron, se llamaba Domingo, le decían "Mingo" y aparentaba entre 70 y 75 años.El crimen ocurrió en una cuadra tanto residencial como industrial, donde cámaras de seguridad privada pudieron haber captado los hechos.