Asesinan a dos mujeres en Guadalajara

En hechos distintos, dos mujeres fueron asesinadas con arma blanca en Guadalajara durante esta madrugada y en la mañana.Cerca de las 8:00 horas, vecinos de la Colonia Rancho Nuevo de Guadalajara, hallaron el cadáver de una mujer junto al Río San Juan de Dios.La víctima, de aproximadamente 30 años, tenía heridas por arma blanca en el pecho y en la cara; estaba a mitad de la Calle Benjamín Gutiérrez, cerca de Carlos Pacheco.La zona es de terracería y no hay paso para vehículos, pero los testigos no pudieron describir a los sospechosos que dejaron el cuerpo.Los paramédicos que revisaron el cuerpo estimaron que tenía entre cinco y seis horas de evolución cadavérica."Arriban también periciales para hacer la búsqueda de algún indicio que pudiera haber quedado en el lugar", informó un Policía de Guadalajara.La mujer no fue identificada en el lugar.La zona fue acordonada varias cuadras a la redonda para comenzar con las indagatorias.Asimismo, en Lomas del Paraíso - una colonia ubicada a aproximadamente 4 kilómetros de Rancho Nuevo- otra mujer fue asesinada también con arma blanca.La persona, de aproximadamente 30 años, fue hallada a las 4:54 horas en la vía pública."Al arribo de los paramédicos confirman que la femenina ya se encuentra sin signos vitales, esto aparentemente por las diferentes heridas (...) posiblemente por un agente punzocortante", informó un agente de Guadalajara.Fuentes cercanas al caso informaron que hay pistas acerca de que la mujer estaba acompañada de un hombre al que aparentemente conocía y quien la agredió.En ambos hechos acudió personal de la División Especializada en Atención a la Violencia contra las Mujeres (Deavim) de la Comisaría de Guadalajara para tomar conocimiento.Asimismo, personal de feminicidios de la Fiscalía Estatal inició las investigaciones para revisar si las mujeres fueron asesinadas por razón de Género."En ambos casos, personal de la FE ya se encuentra recabando indicios para dar con los responsables de estos lamentables hechos, apoyados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses", informó la Fiscalía.