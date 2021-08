Asesinan a policía en su domicilio

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 09:35 hrs.

Un policía de Tonalá fue asesinado durante la madrugada cuando se encontraba en su domicilio ubicado en calles de la Colonia San Martín de las Flores, en Tlaquepaque.La víctima recibió varios balazos de sus agresores, quienes lograron escapar tras cometer el crimen.El caso se registró aproximadamente a la medianoche en una vivienda ubicada en la Calle Francisco Villa, al cruce con la Calle 5 de Mayo.Las autoridades fueron alertadas sobre una agresión con arma de fuego contra una persona que resultó herida, por lo que se movilizaron a verificar.Los uniformados de la Policía de Tlaquepaque llegaron y encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad con varias heridas de proyectil de arma de fuego.La víctima recibió tres impactos de bala en el pecho y en el cráneo.Los paramédicos no pudieron hacer nada por su vida y sólo confirmaron el deceso.Posteriormente se supo que el fallecido era elemento activo de la Policía de Tonalá.Uniformados de dicha dependencia acudieron al lugar para reconocer el cadáver.Acerca de los agresores no se tuvieron datos.Asesinan a mujer en ZapopanEl cadáver de una mujer que fue asesinada a balazos fue encontrado la madrugada de este lunes en calles de la Colonia Atemajac del Valle, en Zapopan.El hallazgo se registró aproximadamente a las 6:40 horas cuando a los números de emergencias llegó el reporte para alertar sobre una mujer herida en el cruce de las calles Víctor Rosales y Manuel Anaya.Los gendarmes zapopanos llegaron y encontraron a una joven inconsciente, quien estaba tirada sobre la banqueta a las afueras de un lote baldío.La muchacha, de aproximadamente 25 años de edad, tenía los ojos cubiertos con una venda y la cabeza ensangrentada.Los uniformados solicitaron la intervención de los Servicios Médicos Municipales, quienes confirmaron el deceso de la víctima.Los técnicos en urgencias médicas señalaron que se le apreciaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo.De los agresores y de cómo ocurrió el asesinato, las autoridades no brindaron información.