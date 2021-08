Asusta figura de luchador de sumo a los caballos

02 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 21:43 hrs.

A los jinetes de salto no les gustan las sorpresas. Tampoco a sus caballos, a los que evitar los sustos les toma años de entrenamiento.Los jinetes que participaron en la justa en Tokio 2020 se quejaron de que una estatua de tamaño real de un luchador de sumo ubicada a un costado del obstáculo número 10 pudo haber distraído a varios caballos. Algunas duplas se frenaron en seco antes del obstáculo, acumulando suficientes puntos de sanción para no avanzar a la Final de la competencia.La figura estaba colocada en una esquina de la arena listo, como si estuviera listo para ataca El luchador les da la espalda a los jinetes que se aproximan, lo que significa que al salir de una curva cerrada para realizar el salto, lo primero que el caballo y el ser humano ven es un luchador cubierto a medias por su mawashi."Al dar la vuelta, lo primero que ves es (el trasero de) un tipo gordo. Vi unos cuatro o cinco caballos que se asustaron con eso'', dijo el jinete británico Harry Charles.La mayoría de los obstáculos de la pista tienen cierta decoración japonesa: kimonos, un pequeño palacio o tambores taiko, pero ninguno captó tanta atención como el luchador de sumo.Uno de los caballos afectados fue el de la francesa Penelope Leprevost, quien ganó el oro en salto por equipos en 2016. No está segura si fue el luchador el que desconcentró a su semental de 12 años, Vancouver de Lanlore."Tal vez sí lo asustó. Intentamos relajar a nuestros caballos en la curva, y tal vez se sorprenden de ver un vertical tan cerca. No lo sé, pero son cosas que se deberían de analizar con tiempo para evitar problemas", explicó Vlock, quien terminó en el sitio 34 entre los 73 competidores.