Atlas femenil se olvida de ganar

00 min 30 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 14:06 hrs.

El Atlas parece tener amnesia para obtener victorias. El empate sin goles ante Pumas en su regreso al Estadio Jalisco representó su tercer partido consecutivo sin victoria, y su segundo empate de forma seguida.Es como si no pudiera recuperarse de la goleada de 4-0 ante Tigres en la fecha 4. Con el resultado llegó el Atlas llegó a 11 puntos, que lo deja en el quinto lugar de la tabla general.El primer tiempo fue complicado para el Atlas. Enfrente tenía a un rival que al no sumar ninguna victoria en el torneo y sólo 2 empates, estaba más preocupado por recibir gol que por generar algún peligro, por lo cual le dio prioridad a guardar el orden para evitar cualquier sorpresa, sobre todo de la goleadora Alison González.De entrada, el técnico Fernando Samayoa, quien estuvo de regreso en el banquillo luego de cumplir su sanción tras la expulsión que sufrió en el partido de la fecha 4 ante Tigres, decidió poner de vuelta en la portería a Ana Gabriela Paz, quien además cumplió su partido número 100 con el Atlas.El Atlas batalló para encontrar la manera de pisar el área, y pese a que lo consiguió, fueron pocas las oportunidades claras de gol ante una zaga que cerró los espacios para facilitarle la labor a su portera Melany Villeda.Para la segunda parte Pumas no le modificó la propuesta al Atlas, que por su parte relevó a Adriana Iturbide para darle entrada a Joana Robles.Al 47´ el Atlas dio el aviso a Pumas con un tiro de Janeth Hernández, quien estuvo cerca de sorprender a la guardameta universitaria.Y si al Atlas se le complicaba tener presencia en el área de Pumas, al 63´ Alison González pidió su cambio para darle entrada a Alejandra Lomelí. Minutos después comenzó el bombardeo incesante del Atlas.En el 67´, de nuevo Janeth Hernández desperdició la oportunidad de abrir el marcador por el sector izquierdo con un tiro desviado.Al 73´, Zellyka Arce estrelló un tiro en la base del poste y después en la serie de rebotes tampoco Joana Robles logró conectar para enviar al fondo de las redes.Paola García también mandó al poste su disparo al 75´. El Atlas siguió intentando, pero su contundencia no apareció y el marcador quedó sin goles.El próximo compromiso para el Atlas será el 28 de agosto ante las Rayadas.