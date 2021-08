Atlas sigue imparable; ahora vence a Pachuca

Omar Fares

El Atlas se mantiene invicto en el Grita México A21, en donde Julio Furch sumó su segundo gol en el torneo, y además su defensa sigue intacta sin recibir gol en contra.El 1-0 ante Pachuca lo deja listo para recibir el sábado al América, lo que será la auténtica prueba de fuego para el conjunto de Diego Cocca.El Atlas abrió fuego de inmediato. Apenas al primer minuto ya pisaba el área Julián Quiñones, pero desperdició su disparo con tiro suave que entregó a las manos del ex portero rojinegro Óscar Ustari. Sin embargo, el aviso estaba para Pachuca, que respondió rápido pero no supo aprovechar un descuido terrible de la defensa del Atlas seguido de otro error de Yairo Moreno, quien rebanó el balón con la portería abierta.Al 4´, el Atlas ya no perdonó. Luis Reyes envió un servicio preciso al área para que Julio Furch sin necesidad de brincar solo pusiera la frente para sacudir las redes para el 1-0.Pachuca se perdería el empate al 8' con un tiro fuerte de Ismael Sosa pero que rechazó a una mano Camilo Vargas.El ritmo vertiginoso de ida y vuelta del partido bajó y todo se estancó en una disputa férrea por el balón en media cancha y sus alrededores con algunos destellos, como uno más de Furch que no le dio la fuerza adecuada para generar mayor peligro.Para la segunda parte el Atlas entró con una actitud pasiva y de aguardar más el error por la urgencia de su rival. Pero Pachuca más que desesperado comenzó con determinación y generando inquietud en el área rojinegra y acorralando a la defensa.Y mientras Cocca sólo había hecho el cambio obligado del lesionado Anderson Santamaría por Gaddi Aguirre, Pachuca se agigantaba con llegadas de Kevin Álvarez, primero al 55´, y después con un disparo potente que desvió Vargas y se estrelló en el poste al 64´.Al 70´, de nuevo Vargas atajó una media tijera de Nicolás Ibáñez.Seis minutos después reapareció en el área Furch con un remate de cabeza que pasó por encima del travesaño.Atlas propuso poco al frente en el resto del partido y jugó con fuego al replegarse ante un Pachuca que no dejó de insistir pero que no tuvo contundencia, para que los Zorros sumaran su segundo triunfo consecutivo.