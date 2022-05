Atoran AyD y gas la venta de casas

Moisés Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Apenas comienzan a reactivarse tras la cuarentena por el Covid-19 y la venta y edificación de casas nuevas en Nuevo León ya están siendo trabadas de nuevo, ahora por prestadores de servicios.La industria desarrolladora y empresarios en el Estado señalaron que la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y la compañía de gas natural Naturgy no están proporcionando los servicios acordados para nuevos fraccionamientos.En el caso de AyD, explicaron, no está realizando las conexiones de sus tuberías principales hacia los desarrollos, lo que impide la realización de contratos individuales en cada nuevo domicilio.A su vez, Naturgy está incumpliendo con los convenios pactados de conexión a tomas domiciliarias.Ambos están haciendo que los desarrolladores incumplan con las especificaciones y los verificadores del Infonavit no les están dando el visto bueno a las nuevas viviendas para que puedan ser escrituradas.También cuestionaron que el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León está ralentizando los trámites pre-preventivos, proceso base para la venta de inmuebles.Sobre el gas natural, Marco Salazar Peñuñuri, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Nuevo León, indicó que se está afectando proyectos de vivienda de interés social y media."Por información de varios socios", dijo Salazar, "la empresa (Naturgy) ha mostrado menos interés en invertir en infraestructura y crecimiento en los segmentos habitacionales de vivienda social y media."Pudiera ser que les es menos atractivo, no lo sé", señaló el directivo, que lamentó la falta de alternativas de prestadores del servicio.Por separado, desarrolladores ejemplificaron que, en el caso de Naturgy, no saben si edificar fraccionamientos con conexión al servicio o construir las casas con preparaciones a gas butano."Esa incertidumbre", indicó un desarrollador, "junto con el retraso en las ventas por los problemas que estamos teniendo con Naturgy y con Agua y Drenaje, afectan a la producción de casas en el Estado que apenas se está reactivando".