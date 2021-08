Atracan a comensales en Lafayette

Enrique Osorio

Hora de publicación: 16:52 hrs.

En 30 segundos, comensales de un restaurante en la Colonia Lafayette, en Guadalajara, sufrieron la irrupción y atraco de 3 hombres armados.Eran cerca de las 23:30 horas, el negocio ubicado en Lerdo de Tejada y General San Martín estaba por cerrar, cuando ingresaron tres hombres con armas de fuego, quienes les quitaron teléfonos, bolsos y carteras a quienes estaban presentes en el área exterior del negocio.Una de las víctimas narró que los policías llegaron poco después de que los criminales se habían ido, y que ofrecieron disculpas por no llegar a tiempo, pues atendían otro hurto, este contra una pizzería."La verdad es que los policías llegaron rápido, les marcaron el personal del restaurante y en a lo mejor unos 7 minutos ya estaban ahí dos oficiales, que la verdad se portaron muy amables."Nos pidieron perdón (los policías), por llegar tarde, que porque estaban atendiendo un atraco en otro lado, estaban teniendo una noche un poco ocupada", recordó.Este domingo, el afectado realizó los trámites para recuperar su línea telefónica, y ya conoce los procedimientos, pues hace cerca de un año padeció otro atraco.Ahora, se la piensa en ir a presentar o no su denuncia, pues considera que ante la alta probabilidad de que no recuperen su teléfono ni capturen a los ladrones, sería una pérdida de tiempo.