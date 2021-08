Atrae polémica velocista de Namibia

Hora de publicación: 03:33 hrs.

La forma en que la velocista de Namibia, Christine Mboma, deslumbró en Tokio 2020 ya le trajo aplausos, pero también polémica.La atleta de 18 años rompió el mismo día, 2 de agosto, el récord Sub 20 en la prueba de los 200 metros, donde ya está instalada para disputar la Final y pinta como una de las favoritas para ganar una medalla.Mboma tiene hiperandrogenismo, es decir, su cuerpo tiene alta concentración de andrógenos, las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, condición que no ha sido ignorada por todos.Uno de estos es el ex atleta polaco Marcin Urbas, quien a través de su Facebook levantó la polémica al pedir que a la africana se le haga una prueba para comprobar que en verdad es mujer."Veo un gran problema aquí, porque la ventaja de testosterona de Mboma sobre otras participantes en la carrera de 200 metros se puede ver a simple vista. Tiene parámetros de un niño de 18 años", comentó el polaco."Me gustaría pedir una prueba de Mboma a fondo para que estemos seguros de que es una mujer, y si lo es, se debe aplicar un tratamiento de reducción de testosterona, y hasta entonces, diablos, no permitir que compita en una atmósfera tan insana".