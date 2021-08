Atzimba Casas, tras los pasos de Omar Bravo

Omar Fares

Atzimba Casas vive su primera experiencia con las Chivas de la Liga MX Femenil y busca de ser un referente.La delantera que llegó procedente de Bravas de Juárez para el actual torneo, confiesa que desde niña era seguidora de las Chivas, pero sobre todo es una admiradora del goleador histórico de la institución, Omar Bravo."Estar en la institución es como un sueño, supera mis expectativas. Yo llegué con una idea, tengo una historia detrás de mí, pero aquí se han superado las expectativas sobre todo con mi familia que desde chica veíamos juntos los partidos de Chivas, y yo he admirado a Omar Bravo, y siempre pensaba: "ojalá un día pueda conocerlo". Ha sido inexplicable el estar aquí", comentó hoy emocionada la atacante de las Chivas.La delantera se estrenó como goleadora en el reciente partido ante el Necaxa, al anotar el sexto tanto, que completó la aplastante victoria de 6-0, lo cual considera le abre el camino para ir sumando méritos que le den la titularidad, ya que por el momento, de seis partidos ha jugado tres, en los cuales siempre ha entrado de relevo, sumando apenas 37 minutos en la cancha."La verdad es que fue un honor para mí meter un gol dentro des estas primeras jornadas, y ojalá meta más, y tenga más participación."Creo que el significado del gol me va a elevar la confianza y abrir las puertas para sumar más partidos, además de la confianza que le pueda dar al equipo para jugar a la par.Entiendo que hay un proceso, me siento cómoda, no satisfecha, y mi meta es estar en los 11 titulares, estoy aportando al equipo, confío en mis compañeras, en el profe (Edgar Mejía) y que las decisiones que se tomen son en beneficio del equipo, cada vez que entro hago lo mejor posible, trato de ser referente en el equipo", expresó Casas.Atzimba, quien jugó para Juárez en los torneos Clausura 2020, Guardianes 2020 y Guardianes 2021, enfatiza que en Chivas se entrena de manera más exigente."Es muy demandante y viniendo de otros equipos donde no tenía ese tipo de entrenamiento siento que me estoy adaptando bien. Ha sido diferente a las instituciones donde he estado, el tema de reflectores, ya en sí Guadalajara como ciudad es muy grande, el club tiene más de 100 años, tiene más fans, y se siente la diferencia, Chivas es conocido a nivel mundial", indicó Casas.Chivas se alista para visitar este lunes a Xolas de Tijuana, el próximo lunes.