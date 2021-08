Aumento en violencia, por operativos y fentanilo.- AMLO

Rolando Herrera y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:24 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el aumento de la violencia en el País se ha dado debido a los operativos contra grupos del crimen y por el tráfico del fentanilo."Hay dos hechos: se están enfrentando grupos del crimen organizado, por eso la violencia en Sonora, en Baja California, en Zacatecas, en Michoacán."Y el otro hecho es la introducción del fentanilo, de esta droga que se está comercializando a precios más rentables que las drogas tradicionales, con un daño mayor, mucho mayor. Para que se sepa, puede causar la pérdida de la vida de un joven en apenas seis meses, es lo peor que puede haber, el fentanilo, lo peor", comentó López Obrador.En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que su Gobierno no tiene acuerdo con ningún grupo de interés, ni con la delincuencia organizada."Entonces, sí estamos actuando, vamos a seguir actuando. No hay relaciones de complicidad con nadie, con ningún grupo de interés creado, repito, ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo con las mafias", aseveró.El Presidente añadió que desde hace un año decidió entregar los puertos del País a la Marina con la finalidad de controlar el contrabando de fentanilo."Desde hace cerca de un año, tomamos la decisión de entregar los puertos a la Secretaría de Marina para controlar la entrada de drogas, de contrabando, pero sobre todo de fentanilo. Por eso los puertos están a cargo de la Secretaría de Marina, las aduanas también. Para esto estamos trabajando todos los días con este propósito", finalizó.