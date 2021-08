Avanzan convenios para reconocer hologramas foráneos

01 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los convenios para que Jalisco reconozca la verificación vehicular de otros Estados avanza, sobre todo con las entidades vecinas, pero mientras no se firmen, todas las placas foráneas deben tramitar su holograma.Se tiene un mayor avance en entidades como Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán, que cuentan con programa de verificación.Abraham Torres, director general de Gestión de la Calidad del Aire, señaló que antes de firmar un convenio se deben analizar diversos factores que van desde cuestiones técnicas hasta financieras."Ya tuvimos algunas reuniones virtuales, lo que vamos a hacer es una evaluación legal, administrativa, técnica y socioeconómica de los programas de verificación", dijo.En la cuestión legal, se tiene que ver la compatibilidad del programa en cuanto a los máximos permitidos, periodicidad y otros; en el tema técnico, revisar que se realicen las pruebas que pide la Norma Oficial Mexicana (NOM) vigente."Hay Estados que no hacen la prueba dinámica y esa prueba ya se establece como obligatoria en la NOM de 2014 que se reformó y si un Estado no hace la prueba dinámica, no podrías reconocer su verificación", aclaró.En cuanto al elemento socioeconómico se tiene que analizar que, al reconocer el holograma de otro Estado no vaya a existir una "fuga" de vehículos de Jalisco que, ante la facilidad, cambien de placas y hagan la verificación en otro lado.