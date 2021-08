Avanzan en identificación de abusadores de migrante

Enrique Aguirre

Luego del señalamiento de abuso sexual contra un migrante por parte de integrantes del grupo de influencers que se hace llamar "Las Chiquirrucas", la Fiscalía del Estado informó que se encuentran en un estado avanzado en la identificación de los agresores."Aún cuando los videos fueron, en su oportunidad, bajados de la red, la policía de investigación logró ya obtenerlos mediante diversas técnicas, incorporados a la carpeta y enviados a peritar a Ciencias Forenses."Hay mucho avance en la identificación de los presuntos responsables", señaló Gerardo Octavio Solís, Fiscal del Estado, en rueda de prensa.El funcionario apuntó que no han tenido más denuncias similares, pues las posibles víctimas forman parte de un sector vulnerable que no siempre puede denunciar."Lamentablemente es un poco complicado el tener denuncias cuando sufren algún abuso, son personas que, de manera muy lamentable, están en una situación vulnerable a expensas de sufrir abusos a diario, o sino a diario, eventualmente."Precisamente por no contar con un domicilio, con una familia, con los conocimientos, por estar fuera de su lugar de origen, con los conocimientos de a qué autoridad acudir", añadió Solís.En días pasados, en la cuenta de Twitter @papelrainbowmx se expusieron presuntas capturas de pantalla realizadas por el usuario @the_summerboy en las que se documentan abusos sexuales a personas en situación de calle por parte de los influencers.Sin embargo, el Fiscal del Estado señaló que no han tenido más denuncias al respecto."No hay, o no recuerdo yo, algunas otras denuncias", comentó el funcionario.Por otra parte, Gerardo Octavio Solís aseguró que comenzaron los trabajos de investigación a raíz de los señalamientos por parte de asociaciones civiles.La asociación de apoyo al migrante, FM4, reportó el lunes que un día antes a través de la cuenta @laschiquirrucas se hizo una transmisión en vivo afuera de las instalaciones de FM4 en la que se observó cómo tres personas identificadas por la asociación como @jcvillalobosjc, @feeriveraaa y @el.muneco.acosta, ofrecieron 500 pesos, que resultaron ser apócrifos, a un migrante para que se dejara tocar los genitales.Ante esto, la casa que ofrece asistencia a migrantes en Guadalajara exigió en un comunicado que la agrupación no se aproveche de las necesidades económicas de los migrantes y evitaran monetizar la sexualidad de las y los migrantes.