Avanzan peritajes de Javier Ángel.- Fiscalía

Enrique Osorio

Hora de publicación: 14:38 hrs.

La Fiscal燰 asegur este martes que avanzan los tr嫥ites para realizar la entrega de Javier 聲gel; su cuerpo lleva m嫳 de dos a隳s en la morgue, pero no le avisaron a su mam, quien denunci su desaparici鏮, public MURAL.El caso de Javier y su mam Mar燰 de Lourdes exhibi c鏔o las fallas entre la Fiscal燰 y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recaen sobre las v獳timas, pues el joven desapareci el 14 de mayo de 2019 y fue ingresado a la morgue el 17 de mayo de ese a隳.No obstante, ninguna autoridad le avis a la madre, quien lo segu燰 buscando, y fue hasta abril de este 2021 que ella se enter de lo ocurrido gracias al Colectivo Huellas de Amor, de familias de desaparecidos."Respecto de la entrega del cuerpo se est trabajando constantemente, y recordando y solicitando al Instituto Jalisciense (de Ciencias Forenses) la necesidad de los dict嫥enes de ADN, ya van muy avanzados, est嫕 por concluirlos, en cuanto est幯 estos listos se har la entrega respectiva", dijo este martes el Fiscal Ejecutivo de Investigaci鏮 Criminal, Joaqu璯 M幯dez.Se le pregunt a la instituci鏮 de procuraci鏮 de justicia qu avances tiene en la investigaci鏮 del homicidio del joven, quien fue privado de la libertad en su domicilio por un grupo armado y localizado en una fosa clandestina."La investigaci鏮 sigue abierta, conforme vaya habiendo mayores datos se los vamos informado", fue lo nico que dijo al respecto el fiscal M幯dez.Se public que tras ser informada por un colectivo que su hijo estaba en el Semefo, a Mar燰 de Lourdes le dijeron los forenses que faltaban unos dict嫥enes de ADN a partes del cuerpo de Javier 聲gel, ya que lo encontraron segmentado.En aquella ocasi鏮 le hab燰n informado que dichos dict嫥enes estar燰n en un mes."Yo quiero que me entreguen a mi hijo y yo ya ver qu hago, pero hasta ahorita no tengo en d鏮de sepultarlo. Soy mam soltera, mi hijo, 幨 era el que me apoyaba", dijo a Mar燰 tras darse a conocer su caso.