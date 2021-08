Avienta tráiler un camión a zanja en Periférico

01 min 30 seg

Tania Casillas

Hora de publicación: 11:52 hrs.

Cuando era llevado al taller, un camión del transporte público fue chocado en la Colonia Nueva Santa María de Tlaquepaque y cayó una zanja.No hubo personas lesionadas pues en el autobús viajaban el chofer y su relevo.Eran cerca de las 8:00 horas cuando el camión de la ruta Complementaria 40 circulaba por la Avenida 8 de Julio y se incorporó a Periférico.De acuerdo con José Vidal, chofer del autobús, un tráiler lo impactó."Venía una moto de este lado y por no llevármela, ya cuando quise maniobrar me ganó en el peso del camión y fue cuando caí aquí en el canalito", explicó.El conductor del tráiler se dio a la fuga."Ni se paró, ni nada. Vio el golpe y se paró adelantito, mi compañero fue a quererlo detener pero se paró y luego luego se fue, se dio a la fuga", recordó Vidal.Él y su relevo iban a llevar el camión al taller, tenían cita a las 9:00 horas."Prácticamente veníamos en especial, íbamos hacia el taller, veníamos del encierro hacia el taller a hacerle mantenimiento al camión, ya no alcanzamos a llegar", aclaró el chofer.Ambos hombres resultaron ilesos, aunque sí se asustaron al quedar sumidos en el canal.El camión fue removido a las 10:30 horas por una grúa.