Ayer, 22,711 contagios mayor cifra de toda la pandemia

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Ensayan spray que curaría Covid en 5 días

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Secretaría de Salud reportó ayer 22 mil 711 nuevos casos de personas contagiadas de Covid-19, la cifra más alta para un día desde que inició la pandemia.Con ese número de infectados, los casos confirmados en México rebasaron los 3 millones en plena tercera ola, lo que a nivel global coloca al País en el sitio 13, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.Sin embargo, la Secretaría de Salud ha reportado menos decesos que en las anteriores olas.Rafael Lozano, especialista del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, explicó que esta tercera ola está determinada por la variante Delta, por lo que se prevé que aumenten los casos de contagio."Esta ola es debida a una variante conocida como Delta, tiene protección si estás vacunado, pero es una protección contra la gravedad, pero no para que se presente la enfermedad o que la puedas transmitir", precisó.Un medicamento experimental desarrollado por científicos israelíes logró curar a 83 de 90 pacientes con Covid-19 en sólo cinco días.El ensayo de fase dos, realizado en Atenas, Grecia, mostró que ninguno de los participantes tratados con EXO-CD24, un spray nasal, necesitó ser intubado o conectado a un ventilador, y nadie murió, pese a la gravedad de sus síntomas.Las pruebas -realizadas por médicos griegos y patrocinadas por el Gobierno de ese país- involucraron a enfermos de moderados a graves.El EXO-CD24 no afecta al sistema inmunológico en su conjunto, sino la sobreactivación del mismo -lo que se conoce como tormenta de citocinas-, que es lo que causa el deterioro clínico en los pacientes con Covid-19."El objetivo principal del ensayo fue verificar que el medicamento sea seguro", dijo a The Jerusalem Post el doctor Nadir Arber de Ichilov, uno de sus desarrolladores.