Bad Bunny arrasa nominaciones del Latin Billboard

Miami.- Bad Bunny resultó ser el mayor finalista para los Premios Billboard de la Música Latina 2021 al recibir 22 menciones, mientras Maluma lo sigue con 11 y J Balvin con 9.Empatados con ocho menciones están Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas. Los premios, que honran a los mejores intérpretes de la música latina, se transmitirán en vivo por Telemundo el 23 de septiembre, desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida.Gracias a sus álbumes, Bad Bunny compite en categorías como artista y top latin álbum del año. Mientras que su éxito con Jhay Cortez 'Dákiti' le valió seis menciones. 'Dákiti' es la primera canción en español que encabeza simultáneamente los listados Billboard Global 200 y Global Excl. US 200.Maluma también logró seis menciones por una sola canción, su omnipresente remix de "Hawái" con The Weeknd, mientras que su álbum, en el que está incluida "Hawái", recibió dos. J Balvin obtuvo cuatro de sus nueve menciones por el tema "Ritmo (Bad Boys for Life)" con Black Eyed Peas y es finalista también en las categorías de artista y compositor del año.Por su parte, Karol G obtuvo cinco menciones por "Tusa" con Nicki Minaj.Anuel AA, Bad Bunny, Maluma, J Balvin y Ozuna compiten por el premio al artista del año.En las categorías de música regional mexicana, la banda californiana Eslabon Armado es finalista en siete categorías por sus álbumes; seguida por Banda MS de Sergio Lizárraga con cuatro, que incluyen canción regional mexicana del año por "Qué Maldición" con Snoop Dogg ycon cuatro menciones incluyendo las de sus canciones "El Envidioso" y "Cabrón y Vago".Ozuna, Jhay Cortez, Kali Uchis, Camilo, Prince Royce, Marc Anthony, Myke Towers y Selena Gomez son otros artistas finalistas con múltiples menciones. La lista completa de finalistas se puede encontrar en la página oficial de los Premios Billboard de la Música Latina.Los premios coincidirán con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresa a Miami del 20 al 24 de septiembre con Karol G, Daddy Yankee y Nicky Jam como artistas invitados para sus conferencias.Los Premios Billboard honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según sus ventas, tiempo al aire en la radio, desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard.