Balean a hombre en Tlaquepaque

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 11:16 hrs.

La violencia en Jalisco continúa sin freno, pues durante la madrugada hubo un homicidio en Tlaquepaque y una vez más no se reportaron personas detenidas.Eran aproximadamente las 2:30 horas de este lunes cuando se escucharon varios balazos como preámbulo del homicidio en la Calle Membrillo y la Calle Toronja, en la Colonia Las Huertas, en el Municipio de Tlaquepaque.Ciudadanos se alertaron al escuchar los estruendos y reportaron a los números de emergencias.Debido a esto, oficiales de la Comisaría de Tlaquepaque se dirigieron al sitio para verificar y encontraron a un joven, de entre 25 a 30 años, con varias heridas de proyectil de arma de fuego e inconsciente.Los paramédicos de Tlaquepaque confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.El cadáver del individuo quedó en el piso y los gendarmes de la Policía de Tlaquepaque colocaron un cerco policial para resguardar los indicios.Sobre los responsables de cometer el homicidio no se tuvieron características, pues los vecinos sólo mencionaron que escucharon las detonaciones de arma de fuego, pero no vieron quién las efectuó.Bomberos de Guadalajara realizaban recorridos en los límites con Tonalá para verificar si había afectaciones por la lluvia, pero se llevaron una sorpresa, pues vecinos les alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona.Los ciudadanos señalaron que había una joven muerta en el cruce de la Avenida Malecón y la Calle González Ortega, en la Colonia Zalatitán, Tonalá.Los rescatistas confirmaron el hecho y solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes.La mujer tenía aproximadamente 30 años de edad y cuando fue hallada ya llevaba unas seis horas sin vida.Las causas de muerte no se precisaron, por lo que la Fiscalía del Estado tendrá que investigar para esclarecer si la fallecida fue víctima de algún delito.Cerca de las 1:30 horas, un joven, de aproximadamente 18 años, fue atacado a balazos en la Calle Rita Pérez de Moreno, en la Colonia Santa María, en Guadalajara.Los vecinos alertaron a los números de emergencias y las autoridades locales confirmaron que se trataba de un joven con varias heridas de proyectil de arma de fuego en la espalda, los glúteos y la cadera.Los paramédicos trasladaron al muchacho a un puesto de socorros, donde le brindaron mejor atención médica y reportaron que su estado de salud era grave.La Policía de Guadalajara informó que se trató de una agresión directa por dos sujetos que vestían ropa oscura, quienes huyeron a pie tras cometer el crimen.En la escena quedaron cinco indicios de arma corta.Los cadáveres de tres hombres torturados fueron encontrados la tarde del domingo en un pozo cercano al Panteón Municipal de Tuxcueca.La Fiscalía del Estado informó que el reporte se generó de forma anónima aproximadamente a las 12:00 horas.La persona que alertó señaló que había tres personas sin vida al interior de un pozo artesanal que se encuentra en la carretera federal Tuxcueca a San Luis Soyatlán, a medio kilómetro del panteón.La Policía de Tuxcueca confirmó el crimen y solicitó el mando de la Fiscalía, quien pidió el apoyo de Protección Civil, ya que los cuerpos estaban a una profundidad de entre 10 y 15 metros.Los rescatistas extrajeron los cadáveres y aunque presentaban estado de descomposición, se supo que tenían huellas de tortura, pues las manos y los pies los tenían amarrados.Además, a simple vista se les apreciaba lo que parecía ser un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo.