Barreras plásticas no ayudan mucho

Tara Parker-Pope / NYT News Service

En lugar de pantallas... ventilación

Seguir con el cubrebocas

Las precauciones contra el Covid-19 nos han puesto barreras de plástico que separan a los vendedores de los compradores, dividen a los clientes en los salones de uñas y resguardan a los estudiantes de sus compañeros de clase.La intuición dice que un escudo de plástico protegería contra los gérmenes.Pero los científicos que estudian los aerosoles, el flujo de aire y la ventilación dicen que la mayor parte del tiempo, las barreras no ayudan y probablemente dan a las personas una falsa sensación de seguridad.Y, a veces, las barreras pueden empeorar las cosas.Los especialistas sugieren que, en algunos casos, una barrera que protege a un empleado detrás de un mostrador de caja puede redirigir los gérmenes a otro empleado o a un cliente.Las filas de protectores de plástico transparente, como los que se pueden encontrar en un salón de uñas o en un salón de clases, también pueden impedir el flujo de aire y la ventilación normales.En condiciones normales en tiendas, aulas y oficinas, las partículas del aire exhalado se dispersan, transportadas por las corrientes de aire y, dependiendo del sistema de ventilación, son reemplazadas por aire nuevo aproximadamente cada 15 a 30 minutos.Sin embargo, erigir barreras plásticas puede cambiar el flujo de aire en una habitación, trastocar la ventilación normal y crear "zonas muertas", donde pueden acumularse partículas virales en aerosol y volverse altamente concentradas."Si se tiene un bosque de barreras en un aula, va a interferir con la ventilación adecuada de ese salón", dijo Linsey Marr, profesora de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech y una de las máximas expertas mundiales en transmisión viral."Los aerosoles de todos quedarán atrapados y atorados allí y se acumularán, y terminarán esparciéndose más allá de tu propio escritorio".Hay algunas situaciones en las que los escudos transparentes podrían ofrecer protección, pero depende de una serie de variables.Las barreras pueden evitar que las gotas grandes expulsadas durante la tos y los estornudos salpiquen a los demás, razón por la cual los buffets y las barras de ensaladas a menudo están equipados con protectores transparentes contra estornudos sobre la comida.Sin embargo, el Covid-19 se propaga en gran medida vía partículas de aerosol invisibles.Si bien no hay mucha investigación en el mundo real sobre el impacto de las barreras transparentes y el riesgo de enfermedad, científicos en Estados Unidos y Gran Bretaña han comenzado a estudiar el tema y los hallazgos no son tranquilizadores.Por ejemplo, un estudio publicado en junio y encabezado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins mostró que las pantallas en los escritorios en salones de clase estaban asociadas con un mayor riesgo de infección por coronavirus.Un estudio que analizó las escuelas en Georgia encontró que las barreras de Plexiglás en los escritorios tenían poco efecto sobre la propagación del coronavirus en comparación con mejoras en ventilación y el uso de cubrebocas."Hemos demostrado el efecto de bloquear partículas más grandes, pero también que los aerosoles más pequeños viajan sobre la pantalla y se combinan con el aire en la habitación en unos cinco minutos", dijo Catherine Noakes, profesora de ingeniería ambiental para edificios en la Universidad de Leeds, en Inglaterra."Esto significa que si las personas interactúan durante más de unos minutos, es probable que sean expuestos al virus independientemente de la pantalla".La mayoría de los investigadores dice que lo más probable es que las pantallas ayuden en situaciones muy específicas.Un cajero de banco detrás de una pared de vidrio o una recepcionista recibiendo a pacientes en el consultorio de un médico pueden estar al menos parcialmente protegidos por una barrera.El problema, dicen los expertos, es que la mayoría de las personas encargadas de erigir barreras en oficinas, restaurantes, salones de uñas y escuelas no lo hacen con la ayuda de expertos en ingeniería que pueden evaluar el flujo de aire y la ventilación de cada habitación.La gente no debe entrar en pánico al ver barreras transparentes, pero tampoco debería verlas como una protección absoluta.Los empleados y estudiantes que tienen escudos transparentes a su alrededor deben continuar usando cubrebocas para reducir el riesgo, dijo Richard Corsi, nuevo rector de ingeniería en la Universidad de California, en Davis."El flujo de aire en las habitaciones es bastante complicado", dijo Corsi. "Cada habitación es diferente en cuanto a la disposición de los muebles, la altura de las paredes y techos, las rejillas de ventilación, dónde están los libreros. Todas estas cosas tienen un gran impacto en el flujo real y la distribución del aire en una habitación porque cada aula o espacio de oficina es diferente".