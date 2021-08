Batalla Cruz Azul Femenil con pandemia y logística

02 min 00 seg

Félix Zapata

Hora de publicación: 13:19 hrs.

Cruz Azul está entre las líderes de la Liga MX Femenil, pero su batalla no ha sido sólo con los rivales, también ante el Covid-19 y el mal estado de las canchas de La Noria.Roberto Pérez, DT de La Máquina, se dijo contento por el arranque de su equipo en este Torneo Grita México A21, pues suma dos victorias (Pachuca, Juárez) y un empate (Chivas)."Ha sido satisfactorio este inicio porque tuvimos 2-3 casos por Covid, no puedo tenerlas al 100 por ciento y tengo que hacer cambios, no estamos al 100 y hemos sacado buenos resultados, y que cuando el equipo esté en su mejor forma física, va a seguir sumando", explicó el timonel este viernes en video conferencia."Hemos tenido que lidiar con esa situación, a veces entrenamos en el Seminario (Acoxpa) porque ha sido durísima la lluvia, tenemos que cuidar las canchas, a veces es un problema entrenar en sintética, en natural, ha sido complicado, habría considerar que no es tan simple enfrentarnos a rivales tan complicados".Pérez Loarca lamentó que a veces sufre para tener suficiente gente en los entrenamientos y con la pandemia, no hay manera de ir sumando jugadoras con miras al torneo siguiente."Hay momentos donde no nos completamos para entrenar, apenas estamos armando la Sub 17, para acabarla de completar, estamos en una Ciudad que por su gran cantidad de gente, hay semáforos (epidemiológicos) muy altos, es muy difícil invitar a gente que queremos captar para un futuro, pero es hasta difícil porque si se nos contagia una jugadora de casa club, imagínate".Cruz Azul recibe mañana a Pumas por la Fecha 4, unas auriazules que apenas suman una unidad, ya sin Ileana Dávila, pues ahora están bajo el mando de Karina Báez, ex auxiliar de Tigres.@FZapataCANCHA