Batallan para vacunar a 10% de su personal

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Cerca de un 10 por ciento de los empleados que trabajan en la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) no quiere vacunarse, reveló Cecilia Carrillo, directora de Index Nuevo León.A pesar de que el sector impulsa campañas de la importancia de la vacuna, señaló que hay preocupación por este grupo de empleados, así como aquellos que fuera del lugar de trabajo realizan actividades que los pone vulnerables al contagio."Un tema primordial para todos es la vacunación. Las empresas socias de Index han reportado que entre el 5 al 10 por ciento de sus trabajadores no desea vacunarse", aseguró."Esto es porque ya contrajeron el virus y se sienten protegidos al tener anticuerpos o por razones ideológicas personales".También hay inquietud del personal vulnerable que no desea vacunarse, aunque sea bajo el porcentaje.Además, Carrillo refirió que hay trabajadores que tienen más de un año haciendo home office, y aún así se han contagiado de Covid-19, no por culpa de la empresa, si no por la movilidad y convivencia que tienen."Las empresas tienen una gran disyuntiva con las personas que no quieren vacunarse y no desean regresar a laborar, cuando existe la opción de hacerlo y su puesto requiere estar en planta", enfatizó.La directora de Index mencionó que esta industria seguirá las indicaciones que marque la autoridad, y siempre pedirán no suspender operaciones, principalmente en centros de trabajo que siguen y cumplen los protocolos de seguridad solicitados.Sostuvo que ante la tercera ola de Covid-19 en México, las empresas socias de Index en la Entidad seguirán impulsando la concientización del personal para la vacunación y seguir los protocolos ya conocidos.Sin embargo, precisó que cuando hay contagios son por razones externas, en viajes, salidas y convivencias, situación que queda fuera de control de cada empresa.Carrillo describió que las compañías siguen los lineamientos internacionales para no contraer Covid-19, lo cual se ha vuelto rutina en su operación."Innumerables empresas cambiaron su manera de operar y tienen un alto porcentaje de trabajadores administrativos laborando desde sus hogares, es decir, haciendo teletrabajo", señaló.Las empresas IMMEX también han mostrado inquietud por el proceso lento de vacunación, ya que el 66 por ciento de sus empleados tiene entre 21 y 39 años de edad, que todavía no tienen acceso a ser inmunizados.