Bebés y niños contagian virus más fácilmente

03 min 30 seg

Emily Anthes / The New York Times News Service

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los bebés y los niños pequeños tienen menos probabilidades de llevar el coronavirus a sus hogares que los adolescentes, pero una vez que se infectan, es más probable que transmitan el virus a otras personas en sus hogares, de acuerdo con un estudio nuevo realizado por una agencia de salud pública canadiense.Los hallazgos podrían ser el resultado de diferencias conductuales entre niños pequeños y adolescentes, dijeron expertos médicos.El estudio, que fue publicado en la revista JAMA Pediatrics el lunes, no sugiere que los niños pequeños estén impulsando la pandemia. Pero demuestra que incluso los niños muy pequeños aún pueden desempeñar un papel."Este estudio mostró que incluso los niños más pequeños transmiten fácilmente el virus", dijo Zoe Hyde, investigadora de salud pública de la Universidad de Australia Occidental, que no participó en la investigación."Esto significa que debemos pensar urgentemente en cómo vamos a proteger las escuelas cuando vuelvan a abrir dentro de poco tiempo".Durante los primeros meses de la pandemia, algunos científicos sugirieron que los niños pequeños, en particular, rara vez se infectaban o transmitían el virus. Pero esas observaciones pueden haber sido distorsionadas porque la mayoría de los niños tuvieron pocos encuentros sociales durante ese periodo.El nuevo estudio, realizado por investigadores de Public Health Ontario, se basa en registros de casos de Covid-19 y pruebas positivas de coronavirus en Ontario del 1 de junio al 31 de diciembre del 2020.Se enfocaron en 6 mil 280 hogares en los que la primera persona en contraer el virus era menor de 18 años. Luego, buscaron casos secundarios u otros en el mismo hogar que se enfermaron en las dos semanas siguientes de cuando se contagió el primer menor de edad.Encontraron que en la mayoría de los casos, la cadena de transmisión se detuvo con el menor infectado, pero en el 27.3 por ciento de los hogares, los niños transmitieron el virus al menos a otro residente.Los niños de 3 años o menos fueron los primeros en enfermarse en sólo el 12 por ciento de los hogares, pero eran los más propensos a contagiar a otras personas en sus hogares.Las probabilidades de transmisión en el hogar eran aproximadamente un 40 por ciento más altas cuando el infectado tenía 3 años o menos que cuando tenía entre 14 y 17 años.Si bien los niños muy pequeños suelen tener menos interacción social que los adolescentes, están en estrecho contacto físico con otras personas en sus hogares, además de llevarse las manos y otros objetos a la boca con frecuencia, lo que podría ayudar a propagar el virus."Una vez que lo traen al hogar, se puede propagar fácilmente", dijo Susan E. Coffin, especialista en enfermedades infecciosas del Children's Hospital of Philadelphia, que no participó en el estudio.Además, los niños pueden tener tasas más altas de descarga viral que los adolescentes, señalaron los investigadores. Algunos estudios han encontrado que aunque los niños pequeños en raras ocasiones se enferman gravemente, pueden tener niveles similares o más altos del virus que los adultos.La recomendación a los cuidadores es practicar una buena higiene mientras atienden a los bebés, indicó Coffin."Las personas con hijos pequeños están muy acostumbradas a que les escupan y babeen en el hombro", dijo. "No hay forma de evitar eso. Pero usar pañuelos desechables, tirar esos pañuelos, lavarse las manos inmediatamente después limpiar la nariz de su hijo son todas las cosas que pueden hacer los padres de un niño infectado para ayudar a limitar la propagación dentro del hogar".