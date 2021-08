Bienal de Sao Paulo, en resistencia

Otro mexicano presente será Jose Antonio Vega Macotela. En la imagen, su instalación "The chisel and the sinkhole", exhibida en 2017 en el Kunsthalle Mannheim de Alemania. Foto: Cortesía del artista y del Kunsthalle Mannheim

Antes de que la pandemia de Covid-19 asolara al mundo y cambiara las reglas de la convivencia social a nivel planetario, la Bienal de Sao Paulo ya había elegido como emblema un verso de Thiago de Mello: "Está oscuro, pero yo canto".En esta línea del poeta brasileño, a su vez una insignia de resistencia durante la dictadura militar en el país sudamericano, el curador Jacopo Crivelli Visconti encontró una consigna actual y necesaria."Esto, para nosotros, ya era un statement bastante fuerte cuando empezamos a trabajar en la bienal, considerando la situación política más inmediata y la situación social, o la organización social, racial, de género, en Brasil ya desde hace mucho tiempo" explica el curador de la bienal en entrevista."Y claro con todo lo que pasó después, durante la organización de la bienal, mucha gente nos comentó cuánto este verso sigue resonando de una manera muy potente, o hasta más, en el momento que estamos viviendo".Como todos los encuentros artísticos a nivel mundial, la bienal más antigua de América, en su 70 aniversario, vive una situación única, pues fue inaugurada formalmente en febrero de 2020, pero la pandemia terminó por extenderla hasta el final del 2021.Este 4 de septiembre, al llegar a su etapa final, la exposición colectiva, de 91 artistas, nombrada por el verso de Thiago de Mello (Faz escuro mas eu canto, en portugués), abrirá sus puertas en el Pabellón de la Bienal en el Parque Ibirapuera."Ha sido un proceso muy duro, muy complicado, para nosotros y para todos, creo, pero hay una cosa que nos ha dado mucho ánimo a lo largo de esto y es que la bienal, desde antes de la pandemia, había sido pensada para ser una exposición que se expandiera en el tiempo y en el espacio", explica Crivelli Visconti.Carente de temas específicos o imposiciones temáticas, el curador y su equipo propusieron que, en anticipación a la muestra colectiva, cada mes se presentara una exposición individual, o un performance, abierto al público y que, al final, todos volvieran a confluir en un solo espacio.La contingencia sanitaria global, para ello, jugó esta vez un papel importante en distribuir más las obras en el tiempo."La idea es que en estas exposiciones individuales estuvieran obras que luego volverían en la gran exposición colectiva, entonces la idea era, exactamente, hacerte percibir cuánto tú mismo, al mirar una obra, eres muy influenciado por todo lo que está alrededor de aquella obra y que tu lectura de esta obra se relaciona con todo lo que está alrededor de ella", detalla el curador.En septiembre, tras todo lo vivido durante la pandemia, y puestas todas juntas, las obras de los 91 artistas participantes adquirirán nuevos e insospechados significados.De igual forma, para evitar forzar una interpretación en los visitantes, en los 30 mil metros cuadrados del pabellón se han colocado las obras sin dividirlas en núcleos temáticos, sino a partir de "declaraciones"."Lo que estamos haciendo es trabajar con lo que estamos llamando, en portugués, enunciados, o statements, en inglés, que son elementos que vienen de fuera del mundo del arte, de la vida, digamos, y que traen a la exposición unas historias muy fuertes, y luego nosotros contamos la historia de ese objeto, o de esa imagen, o de ese documento y, partir de la relación que se crea entre este objeto y la historia que nosotros contamos, la idea es que surja casi un acorde musical, que hace reverberar lo que está alrededor de una manera muy específica", apunta Crivelli Visconti.Este es el caso, por ejemplo, de un par de bordados hechos por el marinero João Cándido, líder de una revuelta popular en 1910 contra las condiciones navales casi de esclavitud, mientras se encontraba en prisión.Las obras que se encuentran a su alrededor, así, adquieren una dimensión distinta que los curadores no explican, sino que depende de cada uno de los asistentes."No es una exposición que tenga un único tema, pero los temas van apareciendo y el título de la bienal también funciona, de alguna manera, un poco como uno de esos enunciados, que da un poco el tono a todo, pero nunca con la ambición, o mucho menos con el deseo, de encerrar las lecturas, sino para abrirlas más, de tener lecturas a lo mejor que ni nosotros hemos hecho de estas obras", explica el curador.Aún en los tiempos más oscuros, declara la Bienal de Sao Paulo, el arte se niega a dejar de cantar.Aunque también insospechadamente, sin que fuera a propósito, las obras de los dos artistas mexicanos convocados a la bienal, Naomi Rincón Gallardo y José Antonio Vega Macotela, también hacen eco del verso de De Mello.Rincón Gallardo presenta dos obras en video, Resiliencia Tlacuache y Sangre pesada, dos fabulaciones de surrealismo mítico político, como las llama, que reivindican la celebración y el placer en tiempos oscuros."Los dos, aunque no parten necesariamente de este verso, creo que tienen resonancia con esta idea de que, en un momento de una oleada tremenda de neoextractivismo que trae consigo toda una ingeniería de conflictos sociales y ambientales que van destruyendo mundos, vida, hay las posibilidades de seguir encontrando formas de no sólo sobrevivir en la ruina, sino de demandar placer y de demandar la celebración", apunta.En Sangre pesada, se muestra la reunión de criaturas fantasmales, como mineros, colibríes y pulmones enfermos, en un paisaje devastado por la minería en el poblado de Vetagrande, Zacatecas."Todos estos fantasmas van acumulando una energía que demanda, más allá de la sobrevivencia, poder tocar fuerte, poder gritar, poder celebrar y poder hacer una danza de autodefensa", abunda.Resiliencia Tlacuache, por otro lado, surge a partir de conversaciones con Rosalinda Dionisio, activista oaxaqueña por el territorio que sobrevivió un atentado para su vida.La obra, también una reunión de personajes humanos y no humanos, toma su nombre de los "tlacuachitos", como llama Dionisio a las personas que, como ella, resisten a los embates de la vida.En su trabajo para la bienal, José Antonio Vega Macotela rescata la historia de "Los Cuachas", un grupo de "mineros pirata" de la Nueva España que trabajaban clandestinamente en una mina en San Luis Potosí.Para el artista, quien colabora recurrentemente con un grupo de hackers, hay una relación entre estos y los mineros."Me interesa esta figura del trickster, del que hace trucos, del que se mete entre los sistemas y el que los burla desde adentro", explica.A partir de la técnica de "esteganografía", que utilizan los hackers para esconder información dentro de una imagen o un archivo, Vega Macotela esconde parte de la leyenda de Los Cuachas, y escándalos financieros que le dieron los hackers, en pieles que se exhiben ante el público y que hacen las veces de fantasmas."Son estos seres que están como en medio, porque también la mina puede ser hasta una metáfora, lo que está oculto, lo que no debe ser visto y que entran y salen de las dos cosas", describe.