Botín de cargos públicos en juego en 2022

03 min 00 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Un 'botín' de nueve cargos públicos se pondrá en juego en lo que resta del 2022.La aprobación de estas designaciones es atribución exclusiva del Congreso del Estado, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución local.Los puestos que se pondrán en juego serán la titularidad de dos Organismos Públicos Autónomos, un asiento en el órgano de representación social del Sistema Estatal Anticorrupción, la dirección de un Órgano del Poder Judicial, la titularidad de tres Órganos Internos de Control y dos Magistraturas, aunque éstas podrían definirse a finales de este año y principios del 2023.Estos son los nueve cargos públicos que estarán en juego en los próximos meses.- Presidencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei)- Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ)- Un asiento en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción- Presidencia del Instituto de Justicia Alternativa- Titular Órgano Interno de Control Tribunal de Justicia Administrativa- Titular Órgano Interno de Control Tribunal Electoral Del Estado de Jalisco- Titular Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales (Itei)- Posición de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Luis Enrique Villanueva Gómez tiene derecho a un segundo período.- Posición de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por retiro de Guillermo Valdez Ángulo.Estos cargos, en teoría, deberán definirse conforme a los lineamientos establecidos por el Poder Legislativo en las convocatorias correspondientes, no obstante, el fantasma del reparto de cuotas partidistas vuelve a rondar estos procesos de designación.El mecanismo de reparto de cuotas entre partidos políticos se ha utilizado históricamente en Jalisco y consiste en asignar posiciones políticas vacantes como si se repartiera un pastel.El Presidente del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (Seajal), Jesús Ibarra, expuso que el antídoto para la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios se resolvería con la aprobación de la Ley de Designaciones Públicas, la cual no ha caminado en el Poder Legislativo.Ésta, entre otras cosas, uniformaría los mecanismos y metodologías para asignar cargos públicos."Los procesos no son uniformes, se atoran muchas veces y finalmente no se garantiza que el mérito y la capacidad sean los que prevalecen", comentó Ibarra Cárdenas."Urge uniformar los procesos de designación y creo que esta Legislatura está en muchos mejores términos para que eso ocurra. Lo que es necesario es que nos convoque el Congreso a la discusión de ello".Alberto Bayardo, Encargado del Observatorio Legislativo del ITESO, alertó que el único proceso de designación que se encuentra blindado es el de la presidenta del Itei, el cual ya está en marcha y que fue gestionado por el Consejo Consultivo del organismo."(En Derechos Humanos) está todo demasiado suelto, ahí queda totalmente a criterio de los diputados", dijo.La primera convocatoria para designar presidenta del Itei se declaró desierta la semana pasada, luego de que 17 de las 18 aspirantes al cargo no alcanzaron la calificación mínima requerida para aprobar que era de 80 puntos sobre 100.